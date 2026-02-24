BIST 14.019
Yapı Kredi'den e-imzalı hesap hareketleri dönemi

Yapı Kredi, konsolosluk ve vize işlemlerinde e-imzalı hesap hareketleri dönemini başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ve bankacılıkta dijitalleşmeyi ileri taşıyan yenilikçi bir hizmetini hayata geçirdi.

Artık Yapı Kredi müşterileri, konsolosluk ve vize başvuruları gibi resmi işlemlerde talep edilen hesap hareketleri dökümünü, şubeyi ziyaret etmeden "Yapı Kredi Mobil" üzerinden e-imzalı ve QR kodlu temin edebilecek.

Söz konusu dijital hizmet sayesinde banka, hem müşterilerine hız ve zaman tasarrufu sağlıyor hem de kağıt kullanımını azaltarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken sürdürülebilir dünya için de katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Müşterilerin 1000'in üzerinde işlemi bankanın dijital kanallarından gerçekleştirebilirken, her geçen gün dijital kanallarda sundukları hizmet setini geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Ülgen, "Bu kapsamda, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz hizmetimizle müşterilerimiz mobil uygulamamız üzerinden hesap hareketleri dökümüne e-imzalı ve QR kodlu bir şekilde ulaşabiliyor. Böylece, müşterilerimiz şubeyi ziyaret etmeden, zaman kaybetmeden, hızla hesap hareketlerine erişebiliyor." ifadelerini kullandı.

Ülgen, belgelerin hem müşteri hem de başvuru yapılan kuruluşlar tarafından belgelerin doğruluğu teyit edilerek QR kodla "Yapı Kredi İnternet Şubesi" üzerinden indirilebileceğini aktardı.

Bu sayede özellikle vize işlemleri için gereken belgelerin hızla dijital olarak temin edilebildiğini vurgulayan Ülgen, ayrıca ıslak imzalı hesap hareketi dökümü süreçleriyle "manuel" kontrol etme sürecinin de son bulduğunu vurguladı.

Söz konusu hizmet kapsamında pek çok konsolosluk ve anlaşmalı kurumla çalışmalar başlattıklarına dikkati çeken Ülgen, şunları kaydetti:

"İlk etapta Macaristan, Portekiz, Slovenya, İngiltere ve İstanbul, İzmir, Edirne'deki Yunanistan konsolosluklarıyla Almanya'nın Türkiye konsoloslukları ve anlaşmalı kurumlar bu hizmetimizden faydalanabiliyor. Önümüzdeki günlerde anlaşmalı kurum sayısını da artırarak ilham veren dijital çözümlerimize yenililerini eklemeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."

