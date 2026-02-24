Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı nedeniyle anma programı düzenlendi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Abone ol

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen program, üniversitenin Itri Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Hocalı Katliamı'nın modern dönemin en trajik uluslararası hukuk ihlallerinden biri olduğunu belirtti.

Bayraktar, "Hocalı'da 34 yıl önce sivil nüfusun maruz kaldığı trajediyle, bugün Gazze'de yaşanan dram arasındaki paralellik bizlere şunu fısıldamaktadır, adaletin seçici uygulandığı bir dünyada kalıcı barışın inşası mümkün değildir." dedi.

Diplomasi ve akademinin, bölgesel normalleşme süreçlerini destekleme, geçmişin ağır yüklerini geleceğin barış zeminini sarsmadan ve hakikati feda etmeden titizlikle yönetme sorumluluğunu taşıdığını ifade eden Bayraktar, "Güney Kafkasya'da tesis edilmeye çalışılan yeni statüko ve kalıcı barış umutları, ancak insan hakları ihlallerine karşı sergilenecek evrensel bir duruşla ve kolektif hafızanın dürüst bir inşasıyla kalıcı hale gelebilir." diye konuştu.

"Toprak bütünlüğümüzü koruyarak gelecek neslimiz için barışa gitmeliyiz"

Anma programı kapsamında düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer alan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamın tekrarlanmaması için geleceğe yönelik bazı hamleler yapılması gerektiğini aktardı.

Memmedov, Hocalı Katliamı'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından yaklaşık 4 ay sonra gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bu sadece insanlığa, beşeriyete karşı bir cinayet değildi. Bu herkese, yeryüzünde yaşayan insanların her birine karşı yönetilmiş bir suç, bir cinayetti." ifadelerini kullandı.

Çocuklara, yaşlılara, kadınlara karşı suç işleme eğiliminde olan bir neslin nasıl yetiştiği, bu süreçte nelerin fark edilmediği veya görmezden gelindiğine ilişkin sorulara cevap aranması gerektiğini ifade eden Memmedov, aksi takdirde bu olayların tekrar yaşanabileceğini aktardı.

Memmedov, Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecinde ağır bedeller ödediğini dile getirerek, Birinci Karabağ Savaşı'nda yaşanan kayıplara ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine işaret etti.

Bölgede kalıcı barışın sağlanmasının önemini vurgulayan Memmedov, "Toprak bütünlüğümüzü koruyarak çocuklarımız, torunlarımız, gelecek neslimiz savaşlarda gencecik çocuklarını kaybetmeden yaşayabilmeleri için bu barışa gitmeliyiz." şeklinde konuştu.

Programda "Hocalı Katliamı: Büyük Cinayet" adlı belgeselin de gösterimi yapıldı.