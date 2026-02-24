BIST 14.019
DOLAR 43,85
EURO 51,70
ALTIN 7.296,90
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci destekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen Ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi." dedi

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X'ten açıklamada bulundu.

Şimşek "Hanehalkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandı. Eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 48,8’e gerilerken, şubat ayında yatay kaldı. Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

