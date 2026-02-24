BIST 14.030
Nossa Costa Ataköy Marina ve Paysage Kalamış Restaurant, Ramazan'da sizleri bekliyor

Nossa Costa Ataköy Marina ve Paysage Kalamış Restaurant, Ramazan'da sizleri bekliyor

Nossa Costa Ataköy Marina ve Paysage Kalamış Restaurant, Ramazan ayında müşterilerini bekliyor.

Ramazan ayında dışarıda aileleriyle birlikte iftar yapmak isteyenler için iki muhteşem adres... Nossa Costa Ataköy Marina ve Paysage Kalamış Restaurant, Ramazan ayında özenle hazırlanan lezzetleriyle sizleri bekliyor. Üstelik Nossa Costa'da müşterilere canlı fasıl keyfi de sunuluyor.

Nossa Costa'da iftar menüsü ve kişi başı fiyat şöyle:

Nossa Costa Ataköy Marina ve Paysage Kalamış Restaurant, Ramazan'da sizleri bekliyor - Resim: 0

Paysage Kalamış Restaurant'ta iftar menüsü ve kişi başı fiyat şöyle:

Nossa Costa Ataköy Marina ve Paysage Kalamış Restaurant, Ramazan'da sizleri bekliyor - Resim: 1

