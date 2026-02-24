Türk Telekom görme engelli bireyler için "5G ile Engelsiz Tribün" deneyimi sundu

Türk Telekom, teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasının oynandığı Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda görme engelli bireylere '5G ile Engelsiz Tribün' deneyimi sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, teknoloji birikimini yaşamın tüm alanlarına aktararak değer odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Türk Telekom'un, milli teknoloji şirketi Sensemotion'ın görme engelliler için özel geliştirdiği stat koltukları ve Huawei'nin katkılarıyla dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiği uygulamada, maçtaki tüm ayrıntılar, tribüne yerleştirilen 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk teknolojisiyle izlenebilir dokunuşlara dönüştürülerek, gecikmesiz ve eş zamanlı bir şekilde görme engelli bireylere aktarıldı.

Proje kapsamında, Mina Demiryakan ile Halil Can Coşkun, maç öncesinde Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür ile bir araya geldikten sonra, Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasını takip etti. Demiryakan ve Coşkun, mücadeleyi 5G Dokunsal Robot Koltuklarla dünyada ilk kez deneyimledi.

5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk, topun hareketini ve sahadaki eylemleri farklı dokunuş desenleriyle ileterek görme engelli bireylerin oyunun akış yönünü ve ritmini takip etmesine olanak tanıyor. Söz konusu teknolojisiyle şut, gol gibi sonuca ulaşan eylemler farklı titreşim frekanslarıyla görme engelli taraftarlara iletiliyor.

'Herkes için 5G anlayışımızla geleceği iyileştiren projelerimizi sürdüreceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden bir şirket olarak, güçlü altyapılarını ve teknoloji birikimleriyle yaşamın tüm alanlarında insanı merkeze alan çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

En büyük sorumluluklarının başında dijital çağın olanaklarını 81 ilin her köşesinde, tüm bireyler için erişilebilir kılmak geldiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

'1 Nisan'da hayatımıza 5G'nin getireceği fırsatlar, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu yeni bir boyuta taşımamızı sağlayacak. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora, kültür-sanattan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk. 5G Engelsiz Tribün projemiz görme engelli vatandaşlarımızın statlarda, aynı renklere gönül verdiği futbolseverlerle aynı anda aynı heyecanı hissedebilmesi bizim için büyük bir gurur ve mutluluk.

Engelsiz Tribün uygulamasının önümüzdeki yıllarda tüm statlarda bir standart haline gelmesi en büyük temennimiz. Türk futbolunun dijital dönüşümünde bir kilometre taşı olarak tarihe geçecek bu uygulama ile yalnızca spor ve sosyal yaşamı iyileştirmekle kalmıyor, 5G'nin robotik teknolojilerle entegrasyonunda öncü bir rol üstleniyoruz. İştiraklerimiz, 5G alanında yetkin mühendislerimiz ve milli sorumluluk anlayışımızla, herkes için 5G anlayışımızla yaşamın tüm alanlarını ve geleceği iyileştiren projelerimizi sürdüreceğiz.'