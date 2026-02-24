İPA: Gençlerin yüzde 56,3’ü hiçbir mesleği garantili görmüyor

İPA’nın İstanbul Barometresi Ocak tematik raporu, gençlerin iş dünyasına bakışındaki belirsizliği ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 56,3’ü artık hiçbir mesleğin garantili olmadığını düşünüyor. Yüzde 38,2’si aldığı eğitim ile yaptığı işin hiç örtüşmediğini belirtirken, yüzde 70,2’si uzun vadeli kariyer planı yapmanın giderek zorlaştığını ifade ediyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın aylık veri bülteni İstanbul Barometresi’nin ocak ayı tematik raporu, gençlerin değişen iş dünyasına ilişkin algısını ortaya koydu. “Gençlerin Dönüşen İş Dünyasına Dair Algı ve Farkındalığı” başlıklı çalışmada, meslek güvencesi, eğitim-istihdam uyumu, kariyer planlaması ve yapay zekâ kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Bulgular, genç yetişkinlerin gelecek tasavvurunda belirsizlik duygusunun belirginleştiğini gösterdi.

MESLEKLERDE GÜVENCE ALGISI ZAYIFLIYOR

Araştırmaya göre gençlerin önemli bir bölümü mesleklerin artık güvence sunmadığı görüşünde. Katılımcıların yüzde 56,3’ü “Günümüzde hiçbir meslek artık garantili değil” ifadesine katıldığını belirtti. Bu görüşe katılmayanların oranı yüzde 24,5 olurken, yüzde 19,3’lük kesim kararsız kaldı.

EĞİTİM İLE YAPILAN İŞ ARASINDAKİ UYUM TARTIŞMALI

Raporda eğitim-istihdam ilişkisine dair bulgular da dikkat çekti. Gençlerin yüzde 38,2’si aldığı eğitim ile yaptığı işin hiç örtüşmediğini ifade etti. Yüzde 3,1’lik kesim çok az örtüştüğünü belirtti. Buna karşılık yüzde 27’si tamamen örtüştüğünü, yüzde 11’i büyük ölçüde örtüştüğünü, yüzde 20,7’si ise kısmen örtüştüğünü dile getirdi.

UZUN VADELİ KARİYER PLANI YAPMAK ZORLAŞIYOR

Kariyer planlamasına ilişkin değerlendirmelerde belirsizlik vurgusu öne çıktı. Katılımcıların yüzde 70,2’si kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını ifade etti. Bu görüşe katılmayanların oranı yüzde 15,2 olurken, yüzde 14,6’lık kesim kararsız kaldı.

YAPAY ZEKÂ KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Raporda dijital dönüşüm başlığı da yer aldı. Katılımcıların yüzde 30,5’i yapay zekâ araçlarını her gün ya da neredeyse her gün kullandığını belirtti. Bu oran, gençlerin teknolojiye hızlı uyum sağladığını ve yeni araçları günlük yaşam ile çalışma süreçlerine entegre ettiğini gösterdi.