DMM'den dolandırıcılık uyarısı! Sahte sitelere dikkat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), haber sitesi görünümü verilerek "devlet destekli yatırım programı", "yüksek kazanç" veya "ek gelir fırsatı" başlıkları paylaşılan site ve içeriklere karşı uyarıda bulundu.

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içerikler dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir kamu kurumu adına internet üzerinden yatırım toplama veya garanti kazanç vaadiyle bir program yürütülmemektedir. Resmi kurum adları, devlet büyüklerine ait görüntüler ile basın kuruluşlarının logo ve tasarımları kullanılarak oluşturulan bu tür sahte içeriklere itibar edilmemesi, herhangi bir kişisel ve finansal bilginin paylaşılmaması önemle rica olunur."

