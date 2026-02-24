Dicle Elektrik 2025'te geri dönüşümle 7,5 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı

Dicle Elektrik, 2025 yılında yürüttüğü geri dönüşüm faaliyetleri kapsamında 3 milyon 700 bin kilogramdan fazla atığı ekonomiye kazandırarak yaklaşık 7 milyon 500 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne enerji hizmeti veren Dicle Elektrik, yıl boyunca metal, kağıt, ahşap ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırdı.

Toplam 3 milyon 700 bin kilogramdan fazla atığı geri dönüştüren Dicle Elektrik, bu sayede yaklaşık 7 milyon 500 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı. Elde edilen enerji tasarrufunun ise yaklaşık 2 bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer olduğu belirlendi.

Yaklaşık 25 bin ağacın kesilmesi önlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, geri dönüşüm çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"2025 yılı boyunca 2 milyon 280 bin kilogram metal, 1 milyon 450 bin kilogram kağıt ve ahşap ile 9 bin kilogram plastik atığı geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede enerji tasarrufunun yanı sıra çevresel dengeye doğrudan katkı sağlayan somut kazanımlar elde ettik. Geri dönüştürdüğümüz kağıt ve ahşap atıklarla yaklaşık 25 bin ağacın kesilmesini önledik. Plastik atıkların dönüşümüyle yaklaşık 150 varil petrol tasarrufu sağladık. Ayrıca toplamda 473,6 ton sera gazı salımının önüne geçerek karbon ayak izimizi ciddi ölçüde azalttık."

Arvas, çevresel sürdürülebilirliği şirketin uzun vadeli stratejisinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini ve çalışmalarını gelecek nesillerin yaşam hakkını gözeterek planladıklarını belirterek, "Bölgedeki enerji altyapısını yalnızca teknik açıdan değil, ekolojik açıdan da güçlü hale getirmek için yatırımlarımızı ve projelerimizi kesintisiz biçimde sürdürüyoruz. Geleceğe temiz bir enerji mirası bırakmak önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.