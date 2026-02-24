BIST 14.030
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olacağı mücadeleyi Maurizio Mariani yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olacağı mücadelenin hakemi açıklandı. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz ve naklen yayınlayacak.

UEFA, rövanş maçlarının hakemlerini de duyurdu. Yapılan açıklamada Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında perşembe günü İngiltere'de oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği belirtildi.

