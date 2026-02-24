Danıştay'dan kritik avukat ücreti kararı

Danıytay, vatandaşların kamu kurumlarına açtığı daavalarda avukat vekalet ücreti için önemli bir karar verdi.

Danıştay, vatandaşların belediyeler, vergi daireleri gibi kamu kurumlarıyla olan davalarında, dava bedeli avukatlık vakalet asgari ücretinin altında kalsa bile, vekalet ücreti asgari bedelin altında kalmayacak. 10 bin liralık bir emlak vergisine itirazda dava kaybedilirse, vatandaş kendi avukatına 30 bin lira ödediği gibi, kamu idaresine de 30 bin lira ödeyecek.

Danıştay, kanun yararına temyiz edilen bir dosyayı incelerken, vatandaşların kamu kurumlarıyla olan anlaşmazlıklarında önemli yer tutan avukat ücreti konusunda önemli bir karar verdi. Karar emsal niteliğinde olduğu birçok davayı etkileyecek.

Yüksek Mahkeme, genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergiler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'dan doğan davalarda, vekalet ücretinin, avukatlık asgari ücret tarifesi değil, karar tarihinde bu tarifede belirtilmiş olan maktu ücret üzerinden belirlenmesine karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu kararla, dava konusu bedel ne olursa olsun asgari ücrete (maktu ücret) hükmedileceği yönünde karar verilmiş oldu. Yani dava konusu bedel, asgari ücretin altında kalsa bile, maktu ücret esas alınacak.

Dosyaya göre, bir mahkum yemek bedelini ödemedi ve 2 bin 380 liranın tahsili için takip başlatıldı. Mahkumun avukatı ödeme emrinin iptali için dava açtı. İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi, 2023 yılında ödeme emrini iptal etti, davacıyı haklı buldu. Mahkeme, avukatlık asgari ücret tarifesinin “hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez” maddesi gereğinde, davacıya, davaya konu rakamı dikkate alarak 2 bin 380 lira avukatlık vekalet ücreti belirledi.

Davacı vekili, Danıştay'a dilekçe vererek, avukatlık ücretinin bu madde gereğinde belirlenemeyeceğini, 1136 Sayılı Kanunu 2'nci fıkrası gereğince maktu ücret belirlenmesi gerektiğini savundu.

Danıştay Başsavcılığı, bu itiraz üzerine, mahkemenin kararının bozulmasını istedi, kanun yararına temyiz etti. Başsavcılığın görüşünde, “Genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergiler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'dan doğal davalarda maktu ücret belirlenmesi gerektiğine" dikkat çekildi.

KARAR ÇIKTI, MAKTU ÜCRET ALINACAK

Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığı, görüşleri dikkate alarak konuyu değerlendirdi ve temyiz talebini haklı buldu. Dairenin kararında, 6183 Sayılı Kanun gereğince açılacak her davada maktu ücret alınması gerektiği belirtildi, maktu ücretin iptali için daha önce Anayasa Mahkemesi'ne açılan davanın da reddedildiğine dikkat çekildi. Mahkemenin kararı kanun yararına bozuldu.

Karar, vatandaşların kamu kurumlarına karşı açtığı davalar açısından önem taşıyor.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde, 2026 yılına ilişkin, “İdare ve Vergi Mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30.000 TL’dir.” deniliyor.

Örneğin, 10 bin liralık emlak vergisi borcuna itiraz edilip dava açılıp dava açıldığında, dava kaybedilirse, 2026 yılında idarenin avukatına mevcut tarifeye göre 30 bin lira vekalet ücreti ödenecek. Eskiden bu rakam için açılan davada kaybedilirse, 10 bin lira ödenecekti.