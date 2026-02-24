Yapay zeka yazılım sektörünü vurdu

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerleme, yazılım sektöründe iş modellerini yeniden şekillendirirken, artan yatırım ihtiyacı ve rekabet baskısının kar marjlarını daraltabileceğine yönelik endişeler yazılım şirketlerinin hisselerinde satış baskısını artırıyor.

Yazılım hisseleri üzerindeki "yapay zeka" baskısı devam ediyor





Küresel ölçekte yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına ilişkin uzun vadeli iyimserlik korunuyor. Yapay zekanın ekonomiye dahil olarak bazı sektörlerde iş modellerini değiştirebileceği ve insan ihtiyacını sınırlandıracağı tahmin ediliyor.

Her geçen gün biraz daha aşama kaydeden teknoloji, bağlantılı olarak yapay zeka alanındaki gelişmeleri hızlandırıyor. Yapay zeka alanında art arda gelen stratejik ortaklıklar, sektördeki dönüşümün pozitif ivmelenmesine katkı sağlıyor.

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerleme, yazılım sektöründe iş modellerini yeniden şekillendirirken, bazı geleneksel yazılımlara yönelik talebin orta vadede zayıflayabileceğine ilişkin beklentiler, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'de Meta'nın uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere Nvidia ile çok yıllık stratejik ortaklığa gittiğini duyurmasının ardından, Nvidia ile Oracle arasında da yeni bir işbirliği açıklandı.

Oracle ve Nvidia, işletmelerin otonom görevler gerçekleştirebilen yapay zeka uygulamalarının çıkarım süreçlerini hızlandırmaya yönelik altyapı entegrasyonu konusunda işbirliğini genişletti.

Analistler, üretken yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte birçok yazılım fonksiyonunun doğrudan yapay zeka modelleri tarafından yerine getirilebilir hale geldiğini, bunun da yazılım sektöründe kar marjlarının daralmasına yol açabileceğine dair korkuları körüklediğini ifade etti.

Söz konusu gelişmeler, yazılım firmalarına duyulan ihtiyacın azalabileceğine işaret ederken, dünya genelinde bu alanda çalışan şirketlerin hisselerindeki satış baskısının da artmasına neden oldu.

Yazılım ve siber güvenlik şirketleri haftaya satıcılı başladı

Bu doğrultuda geçen hafta ABD'li Palo Alto Networks hisseleri yüzde 10,9, siber güvenlik yazılım şirketi CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 9,6, Fortinet hisseleri yüzde 6,5 ve Salesforce hisseleri yüzde 2,4 değer kaybetti.

Öte yandan, yapay zeka şirketi Anthropic'in "Claude Code" ürünü için yeni programlama yeteneklerini açıklaması sonrasında dünkü işlemlerde de yazılım ve siber güvenlikle ilişkili şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekti.

CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 10'a yakın, Zscaler'in hisseleri yüzde 10'un üzerinde, Okta'nın hisseleri yüzde 6,4 ve Fortinet'in hisseleri yüzde 5,5 geriledi.

Analistler, bulut ve veri tabanı çözümlerinin dışında kalarak yalnızca muhasebe, finans, üretim, stok, insan kaynakları ve satış gibi operasyonlara odaklanan yazılım şirketlerinin kısa vadede güç kaybedebileceğini kaydederek, yapay zeka entegrasyonunda geri kalan firmalarda rekabet avantajının aşınabileceğini ve hisse performansının görece baskı altında kalmaya devam edebileceğini belirtti.

"Teknoloji firmaları üzerinde karlılık sağlama baskısı olacak"

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Piyasalar, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla beyaz yakalı işlerin büyük ölçüde ortadan kalkması durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz ekonomik etkileri telafi edecek kadar verimlilik artışı olup olmayacağını hala değerlendirmeye çalışıyor." dedi.

Yapay zeka alanındaki devasa sermaye harcamalarının yapılan bu harcamaların hakkını verecek önemli yatırım getirileri sağlama konusunda teknoloji şirketlerini baskı altına aldığını belirten Waterer, "Dolayısıyla, bence yatırımcılar, hangi yapay zeka şirketlerinin mevcut yüksek değerlemeleri haklı çıkarabileceği ve hangilerinin çıkaramayacağı konusunda giderek daha seçici hale geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka yatırımlarına yapılan büyük harcamalar göz önüne alındığında, teknoloji firmaları üzerinde karlılık sağlama baskısı olacağını dile getiren Waterer, "Bu yatırımlardan kaynaklı getiriler gerçekleşmezse, teknoloji şirketleri yatırımcıların daha fazla incelemeye almasıyla ve daha büyük aşağı yönlü baskılarla karşılaşabilecek." diye konuştu.

İstihdam piyasası olumsuz etkilenebilir

OpenAI CEO'su Sam Altman, Hindistan'da düzenlenen Yapay Zeka Etki Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, yapay zekanın geleneksel olarak insanlar tarafından yapılan işleri daha iyi yerine getirebilmesiyle istihdam piyasasının bu durumdan olumsuz etkilenebileceği söyledi.

Yapay zekadaki gelişmelerin, tekrarlayan veya veri odaklı görevler de dahil olmak üzere, sektörler genelinde iş yapış biçimini değiştirmesinin muhtemel olduğunu belirten Altman, ayrıca teknolojik gelişmelerin mevcut işleri alt üst ederken aynı zamanda daha önce var olmayan yeni iş kategorileri yarattığının altını çizdi.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın çalışmasına göre, yapay zeka 2025 yılında ABD’de yaklaşık 55 bin işten çıkarmaya neden oldu. Raporda, ABD'de enflasyonun hız kaybetse de sürdüğü, gümrük vergilerinin giderleri artırdığı ve firmaların maliyet düşürme önlemleri aradığı bir dönemde, yapay zekanın maliyet düşürücü etkisinin bu sorunlara cazip ve kısa vadeli bir çözüm sunduğu belirtildi.

"(Yapay zeka) işgücü piyasasını tsunami gibi vuruyor"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ocak ayında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun yapay zekanın ekonomik büyüme için önemli bir faktör olduğunu söylemişti.

Georgieva, "Önümüzdeki yıllarda büyümede yüzde 0,8'e varan bir artış potansiyeli görüyoruz, ancak bu durum işgücü piyasasını tsunami gibi vuruyor ve çoğu ülke ve çoğu işletme buna hazırlıklı değil." demişti.