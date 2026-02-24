BIST 14.030
DOLAR 43,86
EURO 51,74
ALTIN 7.287,71
HABER /  GÜNCEL

Hak-İş'ten asgari ücret talebi: "İvedilikle talep ediyoruz"

Hak-İş'ten asgari ücret talebi: "İvedilikle talep ediyoruz"

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısına ilişkin düzenlemelerin asgari ücret toplantısından önce yapılmasını ısrarla, ivedilikle talep ediyoruz" dedi. İşte o açıklamadan kritik detaylar...

Abone ol

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, iftar programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, ev işçileri, asgari ücret tespit komisyonunun yapısı başta olmak üzere çalışma hayatındaki birçok konuyu ele aldı. Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının Türk-İş, Hak-İş ve diğer konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bu yıl asgari ücret toplantısında, önce bu düzenlemelerin yapılmasını ivedilikle talep ediyoruz" dedi.

'KOMİSYON YAPISININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin konuşan Arslan, işverenle hükümetin belirlediği asgari ücretin, taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, "Hükümetimize Sayın Bakan'a buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Mutlaka Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve diğer konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini istiyoruz ve bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından önce bu düzenlemelerin yapılmasını ısrarla, ivedilikle talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Arslan, 22 Ekim 2025’te HAK-İŞ Konfederasyonu’nun kuruluşunun 50’inci yılına girdiğini ve 2026 yılı 22 Ekim tarihine kadar 50’inci yıl kapsamında çeşitli etkinliler düzenleyeceklerini dile getirdi.

1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günü'nü bu yıl Bursa'da gerçekleştireceklerini söyleyen Arslan, bu yılki 1 Mayıs etkinliklerine Sudan İşçi Hareketi'nin liderlerini de Türkiye'de buluşturacaklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Danıştay'dan kritik avukat ücreti kararı
Danıştay'dan kritik avukat ücreti kararı
Akbank Mobil'de "Hisse Senedi Canlı Veri" özelliği başladı
Akbank Mobil'de "Hisse Senedi Canlı Veri" özelliği başladı
CHP'li Sarıgül, asgari ücretin artırılmasını istedi
CHP'li Sarıgül, asgari ücretin artırılmasını istedi
Ölen kişinin rahmiyle bir bebek doğdu! Tıp dünyasının konuştuğu olay
Ölen kişinin rahmiyle bir bebek doğdu! Tıp dünyasının konuştuğu olay
Corendon Sport Talks'un konuğu Cüneyt Çakır oldu
Corendon Sport Talks'un konuğu Cüneyt Çakır oldu
Honda'dan motosiklet kullanıcıları için mobil uygulama
Honda'dan motosiklet kullanıcıları için mobil uygulama
Avrupa'nın İsrail ikiyüzlülüğü! Meğer her alanda ortaklık artmış
Avrupa'nın İsrail ikiyüzlülüğü! Meğer her alanda ortaklık artmış
Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat! Asitli ve şekerli içecekler suyun yerine geçmez
Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat! Asitli ve şekerli içecekler suyun yerine geçmez
Rekabet Kurulu bankalara soruşturma başlattı
Rekabet Kurulu bankalara soruşturma başlattı
AKOM paylaştı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
AKOM paylaştı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye ve bildiri imzalayan 168 kişiye tepki: Bir insan etmezler
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye ve bildiri imzalayan 168 kişiye tepki: Bir insan etmezler
Covid taşa çevirdi! 17 aylık bebek ağlarken bir anda taşlaştı doktorlar bile...
Covid taşa çevirdi! 17 aylık bebek ağlarken bir anda taşlaştı doktorlar bile...