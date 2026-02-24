Rekabet Kurulu bankalara soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında rekabeti ihlal ettikleri iddiasıyla bazı bankalar ve finansal kurumlar hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla bazı bankalar ve finansal kurumlar hakkında soruşturma açtı.

KAP AÇIKLAMALARI

İş Bankası ile Yapı ve Kredi bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bankamızın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılmasının, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle açıldığı ifade edildi. Yapı ve Kredi Bankası'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın ihlal tespiti ve ceza yaptırımı anlamına gelmediği vurgulandı.