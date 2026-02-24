BIST 14.032
AKOM paylaştı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

AKOM’un raporuna göre İstanbul’da gün içinde sıcaklık dalgalanması ve akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. Sabah 8 derece olan hava, öğle saatlerinde 13 dereceye çıkacak. Akşam sıcaklık yeniden 8 dereceye, gece 7 dereceye inecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 24 Şubat 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Kentte gün içinde belirgin sıcaklık değişimi ve akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleri öne çıkıyor.

Sabah 8 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 13 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde yağışla birlikte sıcaklık 8 dereceye gerileyecek, gece ise 7 dereceye düşecek.

Nem oranı gün boyunca yüzde 50 ile 85 aralığında seyredecek. Rüzgar lodos yönünden sert esecek, akşam saatlerinde karayele dönerek kuvvet kazanacak. Rüzgar hızının 10 ila 40 kilometre/saat aralığında olması bekleniyor. Günlük yağış miktarı 5 ila 12 kilogram/metrekare aralığında ölçülecek. Deniz suyu sıcaklığı 9 derece seviyesinde bulunuyor.

AKOM’un değerlendirmesinde, güneyli yönlerden taşınan ılık hava nedeniyle sıcaklığın gün içinde 12-14 derece aralığına ulaşacağı, akşam saatlerinden sonra ise hızlı bir düşüşle 5 derece ve altındaki kış değerlerine ineceği bilgisi yer aldı. Bu düşüşe aralıklı sağanak geçişleri eşlik edecek.

Haftalık tahmine göre 25 Şubat Çarşamba günü en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 8 derece olacak; sabah saatlerinde yağmur görülecek. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklık 2 ila 5 derece aralığında kalacak ve aralıklı sağanak etkili olacak. 27 Şubat Cuma günü 2-5 derece aralığında hafif yağış görülecek.

28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 3 ila 7 derece aralığında seyredecek ve aralıklı yağmur geçişleri yaşanacak. 1 Mart Pazar günü 3 ila 6 derece aralığında hafif yağış görülecek. 2 Mart Pazartesi günü ise en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 9 derece olacak; yağış beklenmiyor.



