HABER /  SAĞLIK

Covid taşa çevirdi! 17 aylık bebek ağlarken bir anda taşlaştı doktorlar bile...

Covid'in bugüne kadar bir çok ölümcül etkisi görüldü ancak böylesi bir ilk. Hiçbir belirti göstermeyen 17 aylık bir bebeğin Covid'e yakalandıktan sonra vücudu taşlaştı. Bebek hayatta kaldı ancak artık tamamen felçli.

İNGİLTERE'de yaşanan sıradışı covid vakası 17 aylık bir bebeği taşa çevirdi. Lettie isimli bebeğin durumunun kötüleştiğine dair ilk işaret, kahvaltıyı reddetmesiydi ortaya çıktı. Kusmayla başlayan süreçte küçük bebeğin yüzü solgunlaştı ve nefes alamaz oldu. 17 aylık bebek babasının kollarında kendinden geçti. 

Ağlarken taşa döndü
Bebeğin sıra dışı durumunu anne Zuzanna şöyle anlattı:

-“Lettie kaskatı kesildi. Bunu en iyi şekilde şöyle tarif edebilirim:
-Küçük bedeni taşa döndü
-Uyanıktı ve ağlıyordu ama donup kalmıştı.”

Belirtisiz Covid
17 aylık Lettie, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar başlangıçta ateşli nöbet geçirdiğini düşündüler ancak daha fazla test yapılınca durum farklılaştı.

Covid taşa çevirdi! 17 aylık bebek ağlarken bir anda taşlaştı doktorlar bile... - Resim: 0

İngiltere'de yayın yapan Miror'da yer alan habere göre bebeğin hiç bir belirti göstermese de Covid olduğu ortaya çıktı. Küçük Lettie'ye acil olarak çeşitli testler ve taramalar yapıldı. Hastaneye yatırıldıktan dört gün sonra doktorlar ona ANE teşhisi koydu bebeğin beyin sapının ve beyninin hasar gördüğünü açıkladı. 

Bedeni kendi kendine saldırdı
ANE, grip gibi viral enfeksiyonlar tarafından tetiklenen, nadir ve ciddi bir beyin rahatsızlığı olup hızlı nörolojik gerilemeye neden oluyor. Doktorlar bunun son derece nadir görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hasara neden olan Covid sebebiyle otoimmün sisteminin aşırı tepki verip kendi kendine saldırmasıydı.

Covid taşa çevirdi! 17 aylık bebek ağlarken bir anda taşlaştı doktorlar bile... - Resim: 1

Yaşama ihtimali yüzde 50'ydi
Doktorlar bebeğin yaşama ihtimalinin en fazla yüzde 50 olduğunu aileye bildirdi. 100 gün yoğun bakımda tedavi gören bebek hayatta kaldı ancak bir çok yetisini kaybetti. 17 aylık bebek artık yürüyemiyor, konuşamıyor...

Covid taşa çevirdi! 17 aylık bebek ağlarken bir anda taşlaştı doktorlar bile... - Resim: 2
17 aylık bebeğin son hali böyle... 

