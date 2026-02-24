Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat! Asitli ve şekerli içecekler suyun yerine geçmez

Ramazan ayında uzun süreli susuzluk, böbrek taşı şikayetlerinde artışa neden olabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, yeterli sıvı tüketilmemesinin idrarın koyulaşmasına ve kristal oluşumuna zemin hazırladığını belirtti. Ersöz, iftar ile sahur arasında zamana yayılarak en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Ramazan ayında uzun saatler süren susuzluğu iftar sonrasında yanlış içeceklerle gidermeye çalışmak, böbrek sağlığına büyük bir darbe vuruyor. ‘Çok sıvı alıyorum’ düşüncesiyle su yerine tüketilen asitli içecekler, şekerli meyve suları ve aşırı çay-kahve, vücudun ihtiyaç duyduğu nemi sağlamadığı gibi böbrek taşı oluşumuna da davetiye çıkarıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Cevper Ersöz, idrar yoğunluğunun artmasının böbrek taşı oluşumunu tetikleyebileceğini belirterek, özellikle risk grubundaki kişilere önemli uyarılarda bulundu.

ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLER SUYUN YERİNE GEÇMEZ!

Daha önce böbrek taşı ameliyatı geçirenler, ailesinde taş öyküsü bulunanlar ve daha önce taş düşüren hastaların risk grubunda olduğunu belirten Doç. Ersöz, “Böbrek taşı öyküsü bulunan kişiler özellikle dikkatli olmalı. İftar ile sahur arasında en az 2–2,5 litre su tüketilmesi gerekir. Suyun zamana yayılarak içilmesi Ramazan’da büyük bir öneme sahip. Asitli ve şekerli içecekler suyun yerine geçmiyor. İşlenmiş, tuzlu ve aşırı proteinli gıdalardan da kaçınılması gerekiyor” dedi.

LAZER ENERJİSİYLE TAŞ KIRMA İŞLEMLERİ

Aktif taş hastalığı bulunan ya da yakın zamanda taş ameliyatı geçiren kişilerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini belirten Doç. Ersöz, “Bulantı ve kusmayla başlayan yan ağrısı, idrarda kanama ve ateş gibi şikayetler varsa vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalı ve ardından bir üroloji hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Hastaların çoğunda küçük taşlar kendiliğinden düşebiliyor. Ancak 4 milimetreden büyük ve düşmeyen taşlarda müdahale gerekebiliyor. Bu tür durumlarda genellikle endoskopik yöntemleri tercih ediyoruz. İdrar kanalından doğal yollarla ulaşılarak lazer enerjisiyle taş kırma işlemleri uygulanabiliyor” ifadelerini kullandı.