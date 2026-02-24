İran'da helikopter düştü! Ölenler var

İran'ın İsfahan eyaletinde bir helikopterin teknik arızadan dolayı meyve sebze haline düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
İran basınına yansıyan haberlere göre İsfahan Valiliği, Dorçi kentinde bir helikopterin sebze-meyve haline düştüğünü bildirdi.
Düşen helikopterde pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.
Helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.