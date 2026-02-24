BIST 14.032
DOLAR 43,86
EURO 51,68
ALTIN 7.303,20
HABER /  DÜNYA

İran'da helikopter düştü! Ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'da helikopter düştü! Ölenler var

İran'ın İsfahan eyaletinde bir helikopterin teknik arızadan dolayı meyve sebze haline düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

İran basınına yansıyan haberlere göre İsfahan Valiliği, Dorçi kentinde bir helikopterin sebze-meyve haline düştüğünü bildirdi.

Düşen helikopterde pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaşta yıl sonu enflasyon beklentisi bambaşka MB verileri yayımladı
Vatandaşta yıl sonu enflasyon beklentisi bambaşka MB verileri yayımladı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Ederson'un eşinden "Kulüpten gidin" yorumuna cevap
Ederson'un eşinden "Kulüpten gidin" yorumuna cevap
Keçi sürüsü için Afgan çoban bulan köylü öyle bir hale düştü ki...
Keçi sürüsü için Afgan çoban bulan köylü öyle bir hale düştü ki...
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Hindistan'da ambulans uçağı düştü: 7 ölü
Hindistan'da ambulans uçağı düştü: 7 ölü
NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi! Alperen Şengün 16 sayı attı
NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi! Alperen Şengün 16 sayı attı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
Bir ülke öyle bir altın yatağı buldu ki tüm dünyaya yeter deniyor
Bir ülke öyle bir altın yatağı buldu ki tüm dünyaya yeter deniyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu bileti için yarın Juventus'a konuk olacak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu bileti için yarın Juventus'a konuk olacak
Erzincan’da feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Erzincan’da feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına ilişkin açıklama
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına ilişkin açıklama