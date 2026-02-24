Dünyanın 'kilitli kasası' deşifre oldu: İşte 60 ülkenin, altınlarını saklandığı o yer!

Londra’nın kalbinde, milyonlarca insanın üzerinde yürüdüğü o devasa hazine dairesinin kapıları aralandı. İngiliz medyası, Bank of England’ın yer altındaki gizemli altın mahzenlerine özel izinle sızmayı başardı. Finans merkezinin derinliklerinde konumlanan bu devasa kompleks, Avrupa’nın en büyük tekil altın depolama alanı unvanını taşıyor. Tam 12 ayrı kasada, 60'tan fazla ülkeye ait 5 bin tondan fazla altın, dünyanın en sıkı korunan kalesi sayılan bu noktada sessizce bekliyor.