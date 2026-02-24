Dünyanın 'kilitli kasası' deşifre oldu: İşte 60 ülkenin, altınlarını saklandığı o yer!
Altın piyasasındaki sert dalgalanmaların ardından, küresel rezervlerin kalbi sayılan İngiltere Merkez Bankası’nın yer altı mahzenleri gün yüzüne çıktı. Londra’nın derinliklerinde bulunan bu dev kasalarda, 60’tan fazla devlete ait 5 bin tondan fazla altın muhafaza ediliyor. Dünyanın en büyük istif alanlarından biri olan bu gizemli tesis, milyarlarca dolarlık servetiyle küresel ekonominin sarsılmaz kalesi olarak biliniyor.
Londra’nın kalbinde, milyonlarca insanın üzerinde yürüdüğü o devasa hazine dairesinin kapıları aralandı. İngiliz medyası, Bank of England’ın yer altındaki gizemli altın mahzenlerine özel izinle sızmayı başardı. Finans merkezinin derinliklerinde konumlanan bu devasa kompleks, Avrupa’nın en büyük tekil altın depolama alanı unvanını taşıyor. Tam 12 ayrı kasada, 60'tan fazla ülkeye ait 5 bin tondan fazla altın, dünyanın en sıkı korunan kalesi sayılan bu noktada sessizce bekliyor.
60'TAN FAZLA ÜLKENİN ALTINI İNGİLTERE’DE
Kasadaki altınların büyük bir kısmı, İngiltere’nin değil. 60'tan fazla merkez bankası ve uluslararası kurum, altınlarını güvenli saklama ve ticaret işlemleri için burada tutuyor.
Birleşik Krallık'ın kendi altın rezervi ise 1990'ların sonunda dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından ülkenin altın rezervlerinin yarısından fazlasının satılması sebebiyle yalnızca 300 ton seviyesinde.
Kasaların içerisinde binlerce standart altın külçesi yer alıyor. Her bir külçe yaklaşık 12-13 kilogram ağırlığında.