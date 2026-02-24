BIST 14.011
EKONOMİ

Bir ülke öyle bir altın yatağı buldu ki tüm dünyaya yeter deniyor

Güney Amerika ülkesi Surinam'da, Kanadalı bir madencilik şirketi tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda, endüstri standartlarının üzerinde saflığa sahip bir altın damarı keşfedildi. Tüm dünyaya yeteceği ifade edilen dev rezervle ilgili yürütülen çalışmalarda 22,5 metre boyunca ton başına 11,88 gram (g/t) altın bulundu.

GÜNEY AMERİKA ülkesi Surinam'da, madencilik sektöründe büyük yankı uyandıran yüksek tenörlü bir altın yatağı keşfedildi. Kanadalı bir şirketin daha önce hiç kazı yapılmamış bir bölgede gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları, endüstri standartlarının üzerinde saflığa sahip bir altın damarını ortaya çıkardı.

22.5 METRE BOYUNCA ALTIN 
Surinam'ın güneydoğusunda, Guiana Kalkanı bölgesinde faaliyet gösteren Founders Metals şirketi, Maria Geralda sahasında yürüttüğü ilk sondaj çalışmalarında 22,5 metre boyunca uzanan ve ton başına 11,88 gram altın içeren bir kesite ulaştı.

Madencilik sektöründe "yüksek kalite" sınırı olarak kabul edilen ton başına 10 gram eşiğinin aşılması, keşfin önemini artırdı.

Uzmanlar, bu bulgunun hem rezerv büyüklüğü hem de saflık oranı bakımından küresel ölçekte dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

1,7 MİLYAR YILLIK JELOJİK BÖLGE
Keşif, yaklaşık 1,7 milyar yıllık jeolojik geçmişe sahip ve dünyanın en zengin maden kuşaklarından biri olarak bilinen Guiana Shield üzerinde gerçekleştirildi. Uzmanlar, bölgedeki fay hatları boyunca oluşan çatlakların zamanla kuvars ve altın açısından zengin sıvılarla dolmasının, madenin yüksek tenörlü olmasında etkili olduğunu ifade ediyor.

