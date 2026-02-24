BIST 14.011
Ederson'un eşinden "Kulüpten gidin" yorumuna cevap

Ederson'un eşinden "Kulüpten gidin" yorumuna cevap

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine gelen "Kocana söyle gidin kulüpten, gidin" şeklindeki yoruma cevap verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bir kullanıcı, kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in daha önce yaptığı bir paylaşımın altına "Kocana söyle gidin kulüpten, gidin" yorumunu yazdı.

Ederson'un eşinden "Kulüpten gidin" yorumuna cevap - Resim: 0

Emojili cevap

Lais Moraes ise bu yoruma "tamam" anlamı taşıyan emojilerle karşılık verdi. Yanıt kısa sürede sosyal medyada yayılırken, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Kulüp cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ederson'un eşinden "Kulüpten gidin" yorumuna cevap - Resim: 1

Ederson'un eşinin daha önce yaptığı küfürlü bir paylaşımı da yeniden paylaşması dikkat çekti. 

Ederson'un eşinden "Kulüpten gidin" yorumuna cevap - Resim: 2

