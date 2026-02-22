BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  SPOR

Osman Aşkın Bak’tan Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Osman Aşkın Bak’tan Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Beşiktaş GAİN'i de performansından dolayı kutluyor, her iki takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko!
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kuduz alarmı! 2025 yılında hastanelere başvuru sayısı...
İstanbul'da kuduz alarmı! 2025 yılında hastanelere başvuru sayısı...
Kabine 3 hafta sonra Beştepe’de toplanıyor
Kabine 3 hafta sonra Beştepe’de toplanıyor
Baykar’dan Fas’ta 250 milyon dolarlık üretim üssü
Baykar’dan Fas’ta 250 milyon dolarlık üretim üssü
Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko!
Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko!
Beşiktaş, Göztepe karşısında şov yaptı: 4-0
Beşiktaş, Göztepe karşısında şov yaptı: 4-0
Casperlar soruşturmasında 17 şüpheliye tutuklama talebi
Casperlar soruşturmasında 17 şüpheliye tutuklama talebi
ABD ve İran arasındaki kritik görüşme için tarih belli oldu
ABD ve İran arasındaki kritik görüşme için tarih belli oldu
Hatay’da 8 katlı binada yangın ve tüp patlaması
Hatay’da 8 katlı binada yangın ve tüp patlaması
Gümrük vergisi kaosu! AB'den ABD teklifi
Gümrük vergisi kaosu! AB'den ABD teklifi
Bağcılar'da bıçaklı kavga sonrası aileye tehdit: 3 kişi tutuklandı
Bağcılar'da bıçaklı kavga sonrası aileye tehdit: 3 kişi tutuklandı
28 ilde siber suç operasyonu: 181 kişi tutuklandı
28 ilde siber suç operasyonu: 181 kişi tutuklandı
Trump’ın malikanesine girmeye çalışan kişi öldürüldü
Trump’ın malikanesine girmeye çalışan kişi öldürüldü