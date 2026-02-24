BIST 14.011
Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı! Gözaltına alındı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, kamu görevini kötüye kullanmak şüphesiyle gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, polis memurlarının, kamu görevinde suistimal şüphesiyle 72 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu kişi, 23 Şubat Pazartesi günü Camden'da bir adreste gözaltına alındı ve sorgu için Londra'daki bir polis karakoluna götürüldü. Bu gözaltı, Wiltshire ve Camden bölgelerindeki iki adreste yapılan arama emirlerinin ardından gerçekleşti." denildi.

Eski Büyükelçi Mandelson'ın, polis memurları tarafından başkent Londra'daki evinden götürülürken görüldüğü görüntüler basına yansıdı.

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "en iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden, dün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.

