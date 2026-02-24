Fenerbahçe'nin kazandığını sandı! Emre Bol canlı yayında sevinirken gelen haberle yıkıldı
Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında adeta yıkıldı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında Marco Asensio'nun 90+5'te kaydettiği golle 1-0 öne geçmesinin ardından maçın bu sonuçla bittiğini sanan Emre Bol, sevindiği anda Kasımpaşa'nın gol attığını öğrendi. Beraberlik haberiyle kahrolan ünlü yorumcunun o anları sosyal medyada gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. zatma dakikaları eşine az rastlanır bir drama sahne olan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ancak maçın sonucundan çok, ünlü spor yorumcusu Emre Bol'un canlı yayında yaşadığı o akılalmaz anlar konuşuluyor.
Maçın normal süresi golsüz eşitlikle geçilirken, Sarı-Lacivertliler 90+5. dakikada İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından maçın bittiğini ve Fenerbahçe'nin 3 puanı hanesine yazdırdığını düşünen Emre Bol, büyük bir coşkuyla canlı yayına girdi. Kameralar karşısında galibiyet kutlamalarına başlayan ve maçı yorumlamaya koyulan ünlü yorumcu, dakikalar sonra hayatının şokunu yaşadı.
Emre Bol stüdyoda zafer konuşması yaparken, sahada maç henüz bitmemişti. Asensio'nun golüne pes etmeyerek karşılık veren Kasımpaşa, 90+11. dakikada Allevinah'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı.