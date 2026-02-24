BIST 14.062
DOLAR 43,85
EURO 51,68
ALTIN 7.290,25
HABER /  POLİTİKA

3. parti iddialarına cevap geldi! Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

3. parti iddialarına cevap geldi! Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki iddialara ilişkin açıklama geldi.

Abone ol

Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı için konuşulan bir diğer isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Mansur Yavaş'ın CHP dışındaki partilerden adaylık ihtimaline kapıları kapatarak "Ben asla 3. aday olmam" dediğini öne sürdü.

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! 3. parti iddialarına cevap geldi
Gazeteci Mustafa Balbay'ın Mansur Yavaş'ın 'Ben asla 3. aday olmam' dediği yönündeki iddiasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi.
Gazeteci Mustafa Balbay, Mansur Yavaş'ın CHP dışındaki partilerden adaylık ihtimaline kapıları kapatarak 'Ben asla 3. aday olmam' dediğini öne sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş'ın bu yönde bir söz sarf etmediğini ve yakın çevresine veya herhangi bir kişiye böyle bir beyanda bulunmadığını açıkladı.

ABB, Mansur Yavaş'ın adaylık konusundaki tutumunun daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu çerçeveyle aynı olduğunu belirtti.

Açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Yavaş'ın yaptığı değerlendirmelerden bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı vurgulandı.

Mansur Yavaş'ın önceliğinin Ankara'ya hizmet etmek ve Ankaralılara verilen emaneti en iyi şekilde taşımak olduğu ifade edildi.

Balbay'ın adaylıkla ilgili iddialarına Mansur Yavaş cephesinden cevap geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İDDİALARA YALANLAMA

"Bazı basın yayın organlarında Mansur Yavaş'ın 'Ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş’a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış bir beyanı bulunmamaktadır.

"MANSUR YAVAŞ'IN TUTUTMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Adaylık tartışmalarına ilişkin Sayın Yavaş’ın tutumu, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu çerçeveyle aynıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerden bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği Ankara’ya hizmet etmek, Ankaralıların kendisine verdiği emaneti en iyi şekilde taşımaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ildeki 14 taşınmazı satacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ildeki 14 taşınmazı satacak
CHP seçim startını veriyor! Yol haritasını İmamoğlu belirleyecek
CHP seçim startını veriyor! Yol haritasını İmamoğlu belirleyecek
Komşu saldırısında yaralanan 14 aylık bebek taburcu edildi
Komşu saldırısında yaralanan 14 aylık bebek taburcu edildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Silah kaçakçılarına yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı
Silah kaçakçılarına yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı
Çin uyruklu kişiyi İstanbul'da öldürüp gömdüler! Kan donduran olayın detayları çıktı, meğer sevgilisi...
Çin uyruklu kişiyi İstanbul'da öldürüp gömdüler! Kan donduran olayın detayları çıktı, meğer sevgilisi...
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları Trio'da konuşuldu: Penaltı verilmeliydi
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları Trio'da konuşuldu: Penaltı verilmeliydi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor
Uyuşturucu baronu El Mencho nasıl öldürüldü? Sevgili detayı
Uyuşturucu baronu El Mencho nasıl öldürüldü? Sevgili detayı
Fenerbahçe'de kara bulutlar dolaşıyor Tedesco kötü haberi verdi
Fenerbahçe'de kara bulutlar dolaşıyor Tedesco kötü haberi verdi
Kargo şirketi FedEx gümrük vergileri kararı sonrası harekete geçti
Kargo şirketi FedEx gümrük vergileri kararı sonrası harekete geçti
Trump'tan ABD Genelkurmay Başkanı, İran'la savaşa karşı iddiasıyla ilgili açıklama
Trump'tan ABD Genelkurmay Başkanı, İran'la savaşa karşı iddiasıyla ilgili açıklama