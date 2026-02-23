Fenerbahçe 90+11’de yıkıldı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin golünü 90+5’te Asensio kaydederken, Kasımpaşa 90+11’de Allevinah ile eşitliği sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 90+5'te Asensio kaydetti. Kasımpaşa'nın golü ise 90+11'de Allevinah kaydetti.

Kasımpaşa'da 90+3'te Ben Ouanes ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 53 yaptı ve Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu haftada puan farkını kapatma şansını kullanamadı.

Düşme hattında yer alan Kasımpaşa ise puanını 20 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe 1 - 1 Kasımpaşa

90'Maç 1-1 sona erdi.

90'GOL! Allevinah topu ağlara gönderdi. Sol kanattan sağ kanata açılan ortada top içeri çevrildi Allevinah topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

90'GOL! Asensio topu ağlara gönderdi. Sol kanattan yapılan ortaya Asensio gelişine vurdu top savunmaya çarparak ağlara gitti ve Fenerbahçe öne geçti.

81'Sol kanattan Nene'nin içeri çevirdiği topa Talisca vuramadı.

68'Kante'nin ceza sahası yayı üstünden sol ayağıyla vuruşu yandan auta gitti.

66'Semedo'nun sağ çaprazdan sol ayağıyla vuruşu top direğin dibinden auta gitti.

59'Sol kanattan Levent'in yaptığı ortaya Talisca kafayı vurdu top kalecide kaldı.

53'Talisca'nın sağ çaprazdan kullandığı frikik direğin dibinden auta gitti.

49'Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Yiğit Efe gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

46'İkinci yarıya Kasımpaşa başladı.

Mücadelede ilk yarı 0-0 sona erdi.

45'Musaba'nın ara pasında sol çaprazdan karşı karşıya kalan Asensio'nun uzak direğe vuruşunu kaleci kornere çeldi.

31'Nene ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekliyor. VAR incelemesinin ardından oyun taç atışıyla devam ediyor.

23'Çağlar Söyüncü sakatlık geçirdi ve kenara değişiklik işareti yaptı. Ardından tecrübeli oyuncu, kendisini denemek istediğini kulübeye iletti.

15'Fenerbahçe ceza sahasında Diabate yerde kaldı. Kasımpaşa penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

15'Benedyczak, savunmanın arkasına sarkan Diabate'ye muhteşem bir pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate'nin vuruşunu Ederson son anda kornere çeldi.

14'Asensio topu sol kanattaki Musaba'ya çevirdi. Ceza sahasında topla buluşan Musaba, gelişine vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

8'Talisca ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol autu gösterdi.

5'Sol kanattan Levent'in ortasını Opoku karşıladı.

1'Mücadeleye Fenerbahçe başladı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan, Benedyczak, Cenk Tosun