Trump'tan çok sayıda ülkeye açık tehdit: Saçma ve aptalca

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin anlaşılan tarifelerden çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini belirtti.

Trump, Amerikan Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Yüksek Mahkemenin saçma kararıyla 'oyun oynamak' isteyen ülkeler, özellikle de yıllarca, hatta on yıllarca ABD'yi 'kazıklayan' ülkeler yakın zamanda kabul ettiklerinden çok daha yüksek ve daha kötü bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşacaklar. Alıcı dikkatli olsun." ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

TRUMP: SAÇMA VE APTALCA

Trump, Amerikan Truth Social hesabından geçen haftaki tarife kararıyla ilgili ABD Yüksek Mahkemesine yönelik tepkisini sürdürdü.

Kararı "saçma, aptalca ve uluslararası düzeyde son derece bölücü" olarak tanımlayan Trump, Yüksek Mahkemenin "kazara ve farkında olmadan" ABD başkanı olarak kendisine daha önce sahip olduğundan "çok daha fazla yetki ve güç" verdiğini ileri sürdü.

Trump, yabancı ülkelere, özellikle de onlarca yıldır ABD'yi "soyan" ülkelere karşı "lisansları" kullanarak "korkunç" şeyler yapabileceği tehdidinde bulunarak, ancak anlaşılmaz bir şekilde karara göre onlardan lisans ücreti alamadığını aktardı. Trump, "Oysa tüm lisanslar ücretlidir, ABD neden bunu yapamasın? Lisans dediğin şey ücret almak içindir." diye ekledi.

Trump, Yüksek Mahkemenin "yanlış kişiler için harika bir iş çıkardığını" savunarak, bu yüzden utanmaları gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Trump, Mahkemenin 14. Anayasa Değişikliği kapsamında doğuştan vatandaşlık konusunda da Çin ve diğerlerinin lehine olacak şekilde yanlış bir karar verebileceğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Trump, IEEPA kapsamında ABD'nin neredeyse tüm ticaret ortaklarına "karşılıklı" gümrük vergileri uygulamış, Çin, Kanada ve Meksika'ya da fentanil akışını gerekçe göstererek tarifeler getirmişti.