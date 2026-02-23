BIST 14.062
DOLAR 43,84
EURO 51,73
ALTIN 7.322,91
HABER /  GÜNCEL

Futbolda şike ve bahis operasyonunda 11 kişiye tutuklama talebi

Futbolda şike ve bahis operasyonunda 11 kişiye tutuklama talebi

İstanbul merkezli dokuz ilde futbolda “şike ve bahis” iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 11’i hakkında tutuklama talep edildi.

Abone ol

İstanbul merkezli dokuz ilde, futbolda 'şike ve bahis' operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 11'i için tutuklama talep edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Altında kapanış rakamı! En çok işlem yapanlar belli oldu
Altında kapanış rakamı! En çok işlem yapanlar belli oldu
Mersin'de 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna’da adil ve kalıcı barış istediklerini söyledi
Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna’da adil ve kalıcı barış istediklerini söyledi
Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme! İddianame kabul edildi, ilk duruşma tarihi...
Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme! İddianame kabul edildi, ilk duruşma tarihi...
Bu şehir son 16 yılın en yağışlı şubat ayını yaşıyor
Bu şehir son 16 yılın en yağışlı şubat ayını yaşıyor
Bakan Kacır açıkladı: KOBİ’lere 50 milyon liraya kadar kredi!
Bakan Kacır açıkladı: KOBİ’lere 50 milyon liraya kadar kredi!
Uydu verilerinden tespit edildi! Deprem potansiyeli yüksek yeni sismik gerilim bölgesi
Uydu verilerinden tespit edildi! Deprem potansiyeli yüksek yeni sismik gerilim bölgesi
Ankara'da yaya geçidindeki kazada ölen Elif'in ailesi o kişiye seslendi: Allah rızası için bize ulaş
Ankara'da yaya geçidindeki kazada ölen Elif'in ailesi o kişiye seslendi: Allah rızası için bize ulaş
Manisa'da toprak kayması sonrası çalışmalar sürüyor
Manisa'da toprak kayması sonrası çalışmalar sürüyor
Beşiktaş'tan Emirhan Topçu açıklaması! Göztepe maçında sakatlanmıştı
Beşiktaş'tan Emirhan Topçu açıklaması! Göztepe maçında sakatlanmıştı
Murat Dalkılıç "ihbar" iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Murat Dalkılıç "ihbar" iddiaları hakkında ilk kez konuştu