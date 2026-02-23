Futbolda şike ve bahis operasyonunda 11 kişiye tutuklama talebi

İstanbul merkezli dokuz ilde futbolda “şike ve bahis” iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 11’i hakkında tutuklama talep edildi.Abone ol
İstanbul merkezli dokuz ilde, futbolda 'şike ve bahis' operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 11'i için tutuklama talep edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.