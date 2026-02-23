BIST 14.062
İran nükleer silah peşinde olmadığını yineledi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Garibabadi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı’nda konuştu.

İran’ın nükleer programını askeri amaçlarla ilerlettiğine dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve kitle imha silahlarını hem dinen hem de kültürel olarak reddettiklerini ifade etti.

Garibabadi, bazı ülkelerin nükleer silahı güvenlik doktrini olarak değerlendirdiğini ve bu yaklaşımın ilgili devletlerin uluslararası yükümlülükleriyle çeliştiğini vurgulayarak, nükleer silahların insanlık için büyük bir tehlike meydana getirdiğini belirtti.

Nükleer silah sahibi tüm devletleri, cephaneliklerini yok etmeye çağıran Garibabadi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı (NPT) küresel silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi sisteminin kilit taşı olarak nitelendirdi.

Garibabadi, Cenevre’de devam eden İran-ABD müzakerelerine ilişkin ise, söz konusu sürecin karşılıklı diyalog temelinde yeni bir fırsat meydana getirdiğini ve sürecin baskıdan uzak, uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

