Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan orduya 'İsrail' çağrısı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail’e resmi ziyarette bulunan Savunma Bakanı Ivan Anusic’in Tel Aviv’de İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile gerçekleştirdiği görüşmeye tepki gösterdi. Milanovic, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak ülkesinin İsrail ile askeri işbirliğine devam etmeyeceğini belirterek hükümete savunma alanındaki tüm planlı işbirliklerini sonlandırma çağrısında bulundu.

Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'in bugün Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile bir araya gelmesine tepki gösterdi.

Anusic'in İsrail'de savunma işbirliği odaklı birtakım görüşmeler yaptığına işaret eden Milanovic, "Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri (OSRH) Başkomutanı olarak OSRH'nin gelecekte İsrail ile hiçbir askeri işbirliğinde bulunmayacağını belirtmek isterim." ifadelerine yer verdi.

Milanovic, "Askeri tedarikten sorumlu olan hükümete seslenmek istiyorum. İsrail ile savunma alanında planlanmış, planlanan ya da planlanacak tüm işbirliklerine son verilmesi çağrısında bulunuyorum.

Bugün Tel Aviv'e resmi bir ziyarette bulunan Anusic ise ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz ile görüşmesinde ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve savunma alanında daha güçlü bağlantılar kurulması konularını ele aldıklarını kaydetti.