DEM Parti’de isim değişikliği iddiası

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti’de köklü değişiklikler yapılacağı, partinin adının değiştirilerek yeni isimde “Demokratik Cumhuriyet” ifadesine yer verileceği ve bazı bileşen kurumların kapatılacağı iddia edildi.

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte DEM Parti köklü bir değişime hazırlanıyor. Parti adı değişecek, bileşen kurumlar kapatılacak, kadrolar yenilenirken Tuncer Bakırhan görevine devam edeceği belirtildi. DEM Parti konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

SÜREÇ YASAL VE HUKUKİ BOYUTA TAŞINIYOR

Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla sürüyor. Ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte süreç artık yasal ve hukuki boyuta taşındı. Süreç kapsamında DEM Parti'de köklü değişiklikler yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda partinin adı değişecek. Yeni isimde “Demokratik Cumhuriyet” ifadesinin yer alması hedefleniyor.

SİLAHIN YERİNİ BİLİM VE DEMOKRASİ ALACAK

Habertürk'ün haberine göre; parti yetkililerinin, “Cumhuriyet” kavramının içinin doldurulması gerektiğini ve artık silahın yerini bilim ve demokrasinin alması gerektiğini vurguladığı belirtiliyor. Türkiye genelinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlayan bu değişiklik, partinin vizyonunu da yansıtacağı savunuluyor.

BİLEŞEN KURUMLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Yeni dönemde siyaset, tek çatı altında yürütülecek. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi bileşen kurumlar kapatılacak.

Bu kararın seçim sürecine de yansıması bekleniyor. Sol bileşenler artık tek bir parti çatısı altında birleşerek, yalnızca partinin ismiyle siyaset yapabilecek. DEM Parti listelerinden seçilen milletvekilleri, başka bir partiye geçiş yapamayacak.

KADROLARDA YAZ KONGRESİ HEYECANI

Parti kadrolarında da önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan görevine devam edecek, ancak diğer isimlerde ciddi bir yenilenme yaşanacak. Kongrenin yaz aylarında yapılması öngörülüyor; ancak tarih, Terörsüz Türkiye sürecinin seyrine göre belirleneceği ifade ediliyor.

YETKİLİ KURULLARDAN RESMİ YALANLAMA

DEM Parti'den konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı.