BIST 14.082
DOLAR 43,84
EURO 51,76
ALTIN 7.276,90
HABER /  EKONOMİ

Altında kapanış rakamı! En çok işlem yapanlar belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 7 milyon 450 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 181 bin lira, en yüksek 7 milyon 497 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 7 milyon 450 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 7 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 442 milyon 855 bin 55,66 lira, işlem miktarı ise 595,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 516 milyon 534 bin 771,58 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Akbank ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

