Dyson PencilWash satışa sunuldu

Dyson, ıslak zemin temizliği için daha hafif, ince ve kompakt bir çözüm sunan Dyson PencilWash'u müşterilerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 bin 999 liradan satışa sunulan yeni ürün, 38 milimetrelik ultra ince gövdesi ve 2,2 kilogramlık ağırlığıyla kullanım kolaylığı sağlıyor.

Manevra kabiliyeti ön planda tutularak geliştirilen ürün, 170 dereceye kadar yatay pozisyona gelebilme özelliği sayesinde 15 santimetreye kadar alçak mobilyaların altını ve zorlu dar alanları temizleyebiliyor.

Geleneksel ıslak zemin temizleyicilerinin aksine filtresiz tasarıma sahip Dyson PencilWash, kir tutma, bakteri üretme ve koku yayılımı gibi riskleri ortadan kaldırarak performans sürekliliği sunuyor.

8 noktalı hidrasyon sistemi bulunuyor

Yüksek yoğunluklu mikrofiber silindir fırçaya sahip ürün, santimetrekare başına 64 bin iplik içeren yapısıyla ıslak ve kuru kirleri eş zamanlı temizleme imkanı veriyor. Cihazda bulunan 8 noktalı hidrasyon sistemi, silindire temiz su sağlarken, kirli suyun fırçadan her dönüşte ayrıştırılmasını sağlıyor.

Farklı zemin türleri ve leke yoğunlukları için iki ayrı nemlendirme modu sunan cihaz, 300 mililitrelik temiz su tankıyla tek seferde 100 metrekareye kadar alanı temizleyebiliyor. 30 dakika çalışma süresine sahip modelde, uzun süreli kullanım için değiştirilebilir batarya paketi de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Teknoloji Direktörü John Churchill, makineleri daha küçük ve hafif hale getirirken, performansını da önemli ölçüde artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Yeni ürünle söz konusu yaklaşımlarını ıslak zemin temizliğine uyguladıklarını aktaran Churchill, 'En ince ve ultra hafif formatımız, zahmetsizce hareket ederek diğer temizleyicilerin ulaşamadığı yerlere ulaşıyor. Çözünme, çekme ve ayrıştırma özelliklerini kullanarak, filtre içermeyen sistemimizle desteklenen, sadece temiz suyla temizlik sağlıyor. Süpürgenin basitliğini, Dyson mühendisliğinin hassasiyeti ve gücüyle birleştiriyor.' ifadelerini kullandı.