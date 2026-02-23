BIST 14.091
Manisa'da toprak kayması sonrası çalışmalar sürüyor

Manisa'da toprak kayması sonrası çalışmalar sürüyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar devam ediyor.

Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yamaçtaki büyük miktarda toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için iş makineleri eş zamanlı çalışıyor.

Ekipler, heyelanın başladığı üst bölümde oluşabilecek kayma riskini azaltmak amacıyla kontrollü kazı yapıyor, yol kenarında biriken toprak da kaldırıyor. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.

Yamaçta bulunan çam ağaçları ise ekipler tarafından sökülerek yakın noktadaki güvenli alanlara dikiliyor.

Jandarma ekipleri heyelan bölgesinde bant aktarımı uygulayarak ulaşımı kontrollü sağlamaya devam ediyor.

Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde 18 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılmıştı.

