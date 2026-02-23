BIST 14.091
Murat Dalkılıç "ihbar" iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Murat Dalkılıç "ihbar" iddiaları hakkında ilk kez konuştu

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Murat Dalkılıç, savcılık ifadesine dair kamuoyuna yansıyan “çeşitli ihbarlarda bulunduğu” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bugün bazı yayın organlarında yer alan, Murat Dalkılıç’ın savcılık ifadesinde çeşitli isimler verdiğine yönelik haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu içerikler hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımakta ve Murat Dalkılıç kişilik haklarını açıkça ihlal etmektedir. Bu kapsamda, gerçek dışı ve mesnetsiz haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunulacak olup, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz" denildi.

