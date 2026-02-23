BIST 14.091
Ankara'da yaya geçidindeki kazada ölen Elif'in ailesi o kişiye seslendi: Allah rızası için bize ulaş

Başkentte yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Elif Güner'in ailesi sürücünün en ağır cezayı almasını istiyor. Baba Dündar Güner, "Şimdi sınıfını ziyaret ettik. Masasını gördük, benim kızım şu anda okulda olacaktı. Tüm arkadaşları derste, benim kızım toprağın altında. Bu acının tarifi yok." dedi. Acılı baba, sürücüye "makas atıp geliyordun, ne olduğunu, ne olmasını bekliyordun" diyen kişinin kendilerine ulaşmasını istedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 19 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Güner'e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Y.A. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güner, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A, adliyedeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da yaya geçidindeki kazada ölen Elif'in ailesi o kişiye seslendi: Allah rızası için bize ulaş - Resim: 0

"Hayalleri yarım kaldı"

Olaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Güner'in babası Dündar Güner, kızının orucunu açtıktan sonra arkadaşlarıyla kahve içmeye gitmek üzere çıktığını ve yaya geçidinden geçmeye çalıştığı an aracın çarptığını anlattı.

​​​​​​​Güner, görgü tanıklarının kızına çarpan araç sürücüsü Y.A.'nın makas atarak geldiğini ifade ettiğini belirterek, "Bir tane adam geliyor, kızıma vuruyor, ciğerimizi koparıyor, yavrumuzu götürüyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Böyle bir acı yok." dedi.

Ankara'da yaya geçidindeki kazada ölen Elif'in ailesi o kişiye seslendi: Allah rızası için bize ulaş - Resim: 1

"Allah rızası için ulaşmasını istiyoruz"

Olay sonrası kızının yanında bulunan arkadaşlarının kendisini aradığını ve hemen olay yerine gittiğini anlatan Güner, "Kızımı kanlar içinde gördüm. Nabzı var dediler ama bir doktor durmuş herhalde maalesef kalbi durmuş. Her şeye şahit oldum. Vuran kişi hakkında bilgimiz yok. Biz bu olayı gören, şahit olan ve özellikle o şoföre çıkışan, 'makas atıp geliyordun, ne olduğunu, ne olmasını bekliyordun' diyen kişinin bize Allah rızası için ulaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tüm arkadaşları derste, benim kızım toprağın altında"

Bugün kızlarının okulunu ziyaret ettiklerini ve masasını gördüğünde duygulandığını belirten Güner, "Şimdi sınıfını ziyaret ettik. Masasını gördük, benim kızım şu anda okulda olacaktı. Tüm arkadaşları derste, benim kızım toprağın altında. Bu acının tarifi yok." diye konuştu.

Kızının hayvanları çok sevdiğini ve yaşadıkları bölgede gördüğü tüm hayvanları beslediğini söyleyen Güner, "Veteriner olmak çok istiyordu. Ben veteriner olacağım, diyordu. Hayalleri yarım kaldı. Kedimiz var, kedimizin 20'sinde doğum günüydü. Doğum günü hazırlıkları yapıyordu arkadaşlarıyla. Ben ona meleğim derdim, ay parçam derdim ve parçam gitti." dedi.

Ankara'da yaya geçidindeki kazada ölen Elif'in ailesi o kişiye seslendi: Allah rızası için bize ulaş - Resim: 2

Anne Tuğba Güner ise "Kızım sadece melekti, melek. Hayalleri yarım kaldı. Ömür boyu içeride yatsa da katili, kızım geri gelmeyecek ama alabilecek en büyük cezayı alsın istiyorum." diye konuştu.

