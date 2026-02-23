BIST 14.091
DOLAR 43,84
EURO 51,76
ALTIN 7.259,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erdoğan'ın uyarısını akıllara getiren hadise! Aracını sattı 90 dakikada 1 milyon kaybetti: Mahvoldum

Erdoğan'ın uyarısını akıllara getiren hadise! Aracını sattı 90 dakikada 1 milyon kaybetti: Mahvoldum

Galatasaray-Konyaspor maçına sanal bahis yapan bir kişi, aracını sattıktan sonra elindeki parayla oynadığı bahisler sonucu yaklaşık 1 milyon lira kaybettiğini açıkladı. Bu paylaşımdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri yeniden gündeme geldi.

Abone ol

Galatasaray- Konyaspor maçına sanal bahis oynayan bir kişi, yaklaşık 1 milyon lira kaybettiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan mesajında aracını sattıktan sonra elindeki tüm parayı maça yatırdığını anlatan kişi, kısa sürede büyük bir maddi kayıp yaşadığını ifade etti.

Paylaşımda, aracını sattığını ve istediği aracı almak için para biriktirdiğini belirten kişi, maç için 230 bin lira bahis yaptığını, ardından kaybını telafi etmek amacıyla daha yüksek meblağlar oynadığını aktardı.

Erdoğan'ın uyarısını akıllara getiren hadise! Aracını sattı 90 dakikada 1 milyon kaybetti: Mahvoldum - Resim: 0

Toplamda yaklaşık 970 bin lirayı kısa sürede kaybettiğini söyleyen kişi, "2 saatte arabamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Modern zamanın vebası" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada sanal bahis ve kumarın toplumsal risklerine dikkat çekmişti. Erdoğan, "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk. Bilhassa bağımlılık denilen modern zaman vebasının başını erkenden ezmezsek, Allah korusun yarın daha derin sosyal krizlerle karşılaşabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Forbes milyarderler listesi güncellendi! İşte Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti
Foto Galeri Forbes milyarderler listesi güncellendi! İşte Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vakıf Katılım ve MEVKA'dan tohumculuk sektörü için işbirliği
Vakıf Katılım ve MEVKA'dan tohumculuk sektörü için işbirliği
İş Bankası'nın desteklediği Workup Girişimcilik Programı'nda 14. dönem başvuruları başladı
İş Bankası'nın desteklediği Workup Girişimcilik Programı'nda 14. dönem başvuruları başladı
Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı
Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı
Karar belli! Arda Güler Premier Lig'e gidecek
Karar belli! Arda Güler Premier Lig'e gidecek
Bartın'da sanayi esnafının çalışma masası 1967 model Mercedes
Bartın'da sanayi esnafının çalışma masası 1967 model Mercedes
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada...
CHP'nin kurultay davasında karar çıktı mı? Duruşmadan son dakika haberi
CHP'nin kurultay davasında karar çıktı mı? Duruşmadan son dakika haberi
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'dan çağrı: "Tüm paydaşları kapsamalı"
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'dan çağrı: "Tüm paydaşları kapsamalı"
Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'a FIFA'dan şok ceza puanlar gitti
Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'a FIFA'dan şok ceza puanlar gitti
Zonguldak'ta ruhsatsız 3 maden ocağı imha edildi...
Zonguldak'ta ruhsatsız 3 maden ocağı imha edildi...
Almanya Başbakanı Merz'i Pinokyo'ya benzeten emekliye soruşturma
Almanya Başbakanı Merz'i Pinokyo'ya benzeten emekliye soruşturma
Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü