CHP'nin kurultay davasında karar çıktı mı? Duruşmadan son dakika haberi

CHP'nin kurultay davasında karar çıktı mı? Duruşmadan son dakika haberi

ANKARA'da bugün CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddialarıyla açılan ceza davası vardı. 12 kişi bugün hakim karşısına çıktı. CHP'nin kurultay davası 1 Nisan 2026 tarihine ertelendi. Dosyanın Aziz İhsan Aktaş davasıyla birleştirilmesi talep edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının üçüncü celsesi bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 12 kişi yargılanıyor. Bugünkü duruşmaya sadece sanıklardan Özgür Çelik katıldı. 10 tanığın dinlendiği duruşmadan son dakika haberi geldi. 

Davada son dakika 
Mahkeme, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza'daki İBB dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

CHP'nin kurultay davası 1 Nisan 2026 tarihine ertelendi. 

Kılıçdaroğlu mağdur olarak...
İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

CHP'nin kurultay davasında karar çıktı mı? Duruşmadan son dakika haberi - Resim: 0

Hapis cezası isteniyor
Kurultayda delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 12 kişi hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası isteniyor.

