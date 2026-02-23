DEM Parti yenileniyor ismi ve yapısı değişiyor iddiası

Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte DEM Parti yenilenme kararı aldı. Partinin adı ile yapılanmasının tamamen değişeceği, DTK, HDK, DBP gibi bileşenlerin kapatılacağı öne sürüldü. Ayrıca partinin isminde ve tüzüğünde "Demokratik Cumhuriyet" vurgusu olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre terörsüz Türkiye sürecinin ruhuna uygun olarak DEM Parti de köklü değişikliklere gitme kararı aldı.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre bu kapsamda partinin ismi değişecek.

Yeni isimde demokratik "Demokratik Cumhuriyet" mutlaka olacak.

"Cumhuriyet" kavramının içinin doldurulması ve artık silahın yerini bilim ve demokrasinin alması gerektiği kaydediliyor. Türkiye partisi hedefi ile çok daha geniş kitlelere ulaşılması amaçlanıyor.

Tek çatı modeli: Bileşen kurumlar kapatılacak

Buna göre yeni dönemde siyaset de tek çatı altında yürütülecek. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumlar kapatılacak.

Bileşenlere ilişkin kararın seçimlere de yansıması bekleniyor. Bu kararla birlikte sol bileşenlerin tek parti çatısı altında ve o partinin ismiyle siyaset yapmasına imkan tanınacak.

DEM Parti listelerinden seçilip kişi Meclis'e girdikten sonra başka bir partinin milletvekili olarak yoluna devam edemeyecek.

Kadrolar değişecek, Bakırhan devam edecek

Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor.

Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor. Fakat tarih konusunda da belirleyici olan Terörsüz Türkiye sürecindeki tempo ve gelişmeler olacak.