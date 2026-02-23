BIST 14.054
AB: Gazze’deki barış sürecinde rol almak istiyoruz

Kaja Kallas, Avrupa Birliği’nin Gazze’de yürütülecek barış sürecinde aktif rol üstlenmek istediğini açıkladı. Filistinli polislerin eğitimi için İsrail’in onayına ihtiyaç duyulduğunu belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının ayrıca Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini de ele alacağını söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu.

Kallas, AB dışişleri bakanlarının Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini görüşeceğini ancak bu konuda henüz bir mutabakat sağlanmadığını ifade etti. Sürece ilişkin olarak, “Biz gerekli baskıyı sürdüreceğiz.” dedi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde AB’nin doğrudan masada yer almamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kallas, “Kimin Rusya'yla konuştuğundan daha önemli olan Rusya'nın ne taviz vereceğini görmek.” görüşünü paylaştı.

GAZZE’DE AB MİSYONLARI DEVREYE GİREBİLİR

Kallas, AB’nin Gazze’deki barış sürecinin parçası olmak istediğini vurgulayarak, bu kapsamda mevcut AB misyonlarının rol oynayabileceğine işaret etti.

Bu çerçevede, EUBAM Refah ile EUPOL COPPS misyonlarının sürece katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kallas, Hamas’ın silahsızlandırılması sürecinde Filistin polisine ihtiyaç duyulacağını ifade ederek, EUPOL COPPS’un bu alanda fayda sağlayabileceğini söyledi. Bu noktada bölgesel temaslara da değinen Kallas, “Ürdün ve Mısır tarafıyla anlaşmalarımız var ancak İsrail'in de onayına ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

AB yetkilileri, Gazze’deki olası barış sürecinde diplomatik ve teknik katkı sunma yönündeki temaslarını sürdürürken, sürecin ilerleyişinin taraflar arasındaki uzlaşıya bağlı olduğu belirtiliyor.

