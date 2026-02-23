Arsenal kaçıyor City kovalıyor İnter farkı açtı Fransa'da zirve el değiştirdi

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) zirve mücadelesine hafta sonu devam edildi.

LaLiga'da Barcelona ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG) yeniden liderlik koltuğuna otururken, Premier Lig'de Arsenal, Serie A'da Inter ve Bundesliga'da Bayern Münih puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Real Madrid, son dakikada yıkıldı

Haftaya lider giren Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Osasuna'ya 38. dakikada Ante Budimir (penaltı) ve 90. dakikada Raul Garcia'nın golleriyle 2-1 yenilerek koltuğu Barcelona'ya kaptırdı.

Milli futbolcu Arda Güler'in 82 dakika forma giydiği mücadelede Madrid ekibinin tek golünü Vinicius Junior kaydetti.

Barcelona, sahasında ağırladığı Levante'yi Marc Bernal, Frenkie de Jong ve Fermin Lopez'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Ligde 3 haftadır kazanamayan Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u 4-2'lik skorla geçerken, Villarreal de Valencia'yı 2-1 yendi.

Puanını 61'e çıkaran Barcelona, LaLiga'da yeniden liderliğe yükselirken, Real Madrid 60 puanla ikinci, Villarreal 51 puanla üçüncü, Atletico Madrid 48 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Ligue 1'de Lens zirvede 1 hafta kalabildi

Geçen hafta PSG'nin puan kaybını iyi değerlendirerek liderliğe yükselen Lens, 23. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Monaco'ya 3-2 yenildi.

Odsonne Edouard ve Florian Thauvin'in golleriyle 2-0 öne geçen Lens, 10 dakika içinde Folarin Balogun, Denis Zakaria ve Ansu Fati'nin gollerine engel olamayınca haftayı puansız kapadı.

PSG, Metz'i Desire Doue, Bradley Barcola ve Gonçalo Ramos'un golleriyle 3-0 mağlup etti.

Olimpik Lyon, deplasmanda Strasbourg'a 3-1 mağlup olurken, kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise Angers'i 1-0 yendi.

Ligde 23. hafta sonunda PSG, 54 puanla zirvede yer alıyor. Lens 52 puanla ikinci, Olimpik Lyon 45 puanla üçüncü durumda.

Inter, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşan Inter, ikinci yarıda Henrikh Mkhitaryan ve Manuel Akanji'nin golleriyle rakibini 2-0 yenerek üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Milan, Mariano Troilo'nun golüyle sahasında Parma'ya 1-0 yenilirken, Napoli ise deplasmanda öne geçtiği maçta Atalanta'ya 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 5-2 yendiği Juventus, ligde de Como karşısında Mergim Vojvoda ve Maxence Caqueret'nin golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 83. dakikada yerini Vasilije Adzic'e bıraktı.

Zeki Çelik'in 85 dakika sahada kaldığı maçta ise Roma, sahasında Cremonese'yi 3-0'lık skorla geçti.

Ligde 26. hafta maçları sonrası Inter, 64 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipçilerinden Milan'ın 54, Napoli ve Roma'nın ise 50'şer puanı bulunuyor.

Arsenal'dan Tottenham'a aynı tarife

Ligin ilk haftasında oynanan Kuzey Londra derbisinde Tottenham Hotspur'u 4-1 yenen Arsenal, 28. hafta mücadelesinde de rakibini bir kez daha aynı skorla mağlup etti.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor, Tottenham Hotspur'un başındaki ilk maçtan mağlubiyetle ayrılırken, ilk karşılaşmada "hat-trick" yapan Eberechi Eze, bu mücadelede de rakip fileleri iki kez sarstı. Arsenal'ın diğer gollerini Viktor Gyökeres kaydetti.

Şampiyonluk adayı Manchester City, sahasında ağırladığı Newcastle United'ı Nico OReilly'nin golleriyle 2-1 yendi. Ligde son haftalarda istikrarsız bir görüntü sergileyen Aston Villa ise sahasında Leeds United ile 1-1 berabere kalarak puan kayıplarına yenisini ekledi.

Liverpool, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Nottingham Forest'ı 1-0 yenerken, Chelsea ise öne geçtiği maçta Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Brighton Hove Albion, deplasmanda Brentford'u 2-0 mağlup etti.

Ligde 28. haftanın ardından Arsenal, 61 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City 56, Aston Villa 51, Chelsea 45 puanla Arsenal'ı takip etti.

Bayern Münih, 3 golle kazandı

Bundesliga lideri Bayern Münih, sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u Aleksandar Pavlovic ve Harry Kane'in (2) attığı gollerle 3-2 yendi.

Borussia Dortmund, Christoph Baumgartner'ın golleriyle 2-0 geriye düştüğü Leipzig deplasmanında Romulo (kendi kalesine) ve Fabio Silva'nın uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı.

Hoffenheim deplasmanda Köln ile 2-2, Stuttgart da son sıradaki Heidenheim ile 3-3 berabere kalarak puan kaybetti.

Ligde 23. hafta sonunda Bayern Münih, 60 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund 52, Hoffenheim 46 ve Stuttgart ise 43 puanla lideri izledi.