Zelenskiy: Üçüncü dünya savaşı Putin başlattı

Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın küresel ölçekte bir çatışma sürecini başlattığını savunarak, “Asıl soru ne kadar toprak ele geçirebileceği ve onu nasıl durduracağımızdır” dedi. Zelenskiy, güvenlik garantileri, savaşın seyri ve olası seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BBC’ye verdiği röportajda, Üçüncü Dünya Savaşı’nın fiilen başladığını düşündüğünü söyledi.

Zelenskiy, Üçüncü Dünya Savaşı'na dair, “Ben (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu zaten başlattığına inanıyorum. Soru, ne kadar toprak ele geçirebileceği ve onu nasıl durduracağımızdır” dedi ve şöyle konuştu:

“Rusya, dünyaya farklı bir yaşam biçimi dayatmak ve insanların kendileri için seçtikleri hayatları değiştirmek istiyor. Bu nedenle Putin'in bu savaşı zaten başlattığına inanıyorum ve uzun zamandır da buna inanıyorum; biz ise bunun yayılmasını engelliyoruz.”

ABD’DEN UZUN VADELİ GÜVENLİK GARANTİSİ TALEBİ

Kiev’de gerçekleştirilen röportajda Zelenskiy, ülkesinin ABD’den beklentilerine de değindi. Ukrayna’nın yalnızca ABD başkanının iradesine bağlı olmayan, uzun vadeli ve kurumsal güvenlik garantileri istediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’a bu tür bir garanti konusunda güvenip güvenmediği sorusuna Zelenskiy şu yanıtı verdi:

“Başkanlar olarak görev sürelerimiz sınırlıdır. Biz, örneğin 30 yıllık garantiler istiyoruz. Bunun için Kongre gerekiyor. Başkanlar değişir, ama kurumlar kalıcıdır.”

