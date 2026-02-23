Eksim Holding'e uluslararası alanda 3 ödül birden

Eksim Holding, insan kaynakları alanındaki uygulamalarıyla İngiltere ve ABD merkezli kuruluşlardan üç farklı uluslararası ödül aldı.

Abone ol

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli HR Brilliance Awards kapsamında iki ayrı ödül kazanan holding, ABD merkezli Association for Talent Development (ATD) tarafından düzenlenen ATD BEST Awards'ta da 'BEST' ödülüne layık görüldü.

Eksim Holding, HR Brilliance Awards 2026 'da Mavi Yaka Performans Prim Sistemi projesiyle 'Yılın Yenilikçi İK Ekibi' kategorisinde 'Brilliance Award'ı elde etti. Ödül, özellikle mavi yaka çalışanlara yönelik geliştirilen adil, şeffaf ve ölçülebilir performans ve prim sistemiyle iş gücü performansında sağlanan dönüşümü esas aldı.

Kurum içi geri bildirim süreçlerini dijitalleştiren 'Feedbeksim' projesiyle de 'İK'da Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı' kategorisinde 'Silver Award' kazandı.

ERP sistemine entegre şekilde çalışan platform, geri bildirimi yıllık bir değerlendirme sürecinden çıkararak sürekli bir iletişim ve tanıma kültürüne dönüştürüyor. Gerçek zamanlı geri bildirim, davranışsal içgörü ve ölçülebilir performans göstergeleri sunan sistem, kurum kültürünü destekleyen bir dijital altyapı olarak değerlendirildi.

ATD BEST Awards ile küresel listede

Eksim Holding'in uluslararası alandaki bir diğer başarısı ise çalışan eğitimleri ve yetenek gelişimi alanında dünyanın önde gelen kurumlarından Association for Talent Development (ATD) BEST Awards'ta ise 'BEST' ödülüne layık görülmesi oldu.

Ödül kapsamında şirketlerin, organizasyon genelindeki öğrenme ve gelişim stratejileri bütüncül şekilde değerlendirildi. Bu kapsamda Eksim Akademi, kurum genelindeki öğrenme ve gelişim sistemi değerlendirmesi ile büyük ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut, kazandıkları ödüllerin, insanı ve sürekli gelişimi esas alan yenilikçi insan kaynakları yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Korkut, 2026'ya insan kaynakları alanında uluslararası öneme sahip ödüllerle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, 'Bu ödüller, holding bünyesinde hayata geçirdiğimiz insan kaynakları uygulamalarımızın başarısını da dünya çapında tescilliyor. Çalışan deneyimini güçlendiren, şeffaf, dijital ve ölçülebilir uygulamalarımızla çalışanlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.