İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı bölgelerde meydana gelen ufak çaplı kazalar ve araç arızaları ile yol yapım çalışmalarının da etkisiyle bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şişli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında ve her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Esenler mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu, Vatan Caddesi girişine kadar devam ederken Gaziosmanpaşa'dan Seyrantepe'ye kadar araçlar ağır sevrediyor.

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolunda başlayan trafik, Mahmutbey gişelere kadar sürüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar, duraklarda beklemek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 62 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 72'e kadar çıkarken Avrupa Yakası'nda yüzde 56 olarak ölçüldü.

