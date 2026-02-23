Yaklaşık 7 saatlik gizli görüşme! Kemal Kılıçdaroğlu vurgusu

Barış Yarkadaş, CHP içi muhalefetin Ankara'da 6 buçuk saatlik toplantı yaptığını, Kılıçdaroğlu'na duyulan ihtiyacı dile getirerek bir daha toplanma kararı aldığını iddia etti.

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, aralarında 13 mevcut CHP milletvekilinin de olduğu 42 kişinin Ankara'da 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptığını duyurdu. Yarkadaş toplantıda söz alan katılımcıların CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdiğini belirtti.

Yarkadaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bugün Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

CHP'li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptı.

Edindiğim bilgiye göre; 42 kişinin katıldığı toplantıda partinin gidişatı, yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Toplantıda söz alan katılımcılar, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI İSTANBUL'DA

Bu tür toplantıların daha sık düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini de belirten katılımcılar sonraki buluşmanın İstanbul’da yapılabileceği konusunda uzlaştı.

Aralarında CHP'den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen partililerin de olduğu toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu'na da bilgi verilmesi bekleniyor.

Bu toplantı CHP'nin parti içi muhalefeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor ve partinin yolsuzluk iddialarına 'kalkan' olmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor."