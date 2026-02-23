BIST 13.934
DOLAR 43,84
EURO 51,89
ALTIN 7.267,54
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Yaklaşık 7 saatlik gizli görüşme! Kemal Kılıçdaroğlu vurgusu

Yaklaşık 7 saatlik gizli görüşme! Kemal Kılıçdaroğlu vurgusu

Barış Yarkadaş, CHP içi muhalefetin Ankara'da 6 buçuk saatlik toplantı yaptığını, Kılıçdaroğlu'na duyulan ihtiyacı dile getirerek bir daha toplanma kararı aldığını iddia etti.

Abone ol

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, aralarında 13 mevcut CHP milletvekilinin de olduğu 42 kişinin Ankara'da 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptığını duyurdu. Yarkadaş toplantıda söz alan katılımcıların CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdiğini belirtti.

Yarkadaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bugün Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

CHP'li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptı.

Edindiğim bilgiye göre; 42 kişinin katıldığı toplantıda partinin gidişatı, yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Toplantıda söz alan katılımcılar, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI İSTANBUL'DA

Bu tür toplantıların daha sık düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini de belirten katılımcılar sonraki buluşmanın İstanbul’da yapılabileceği konusunda uzlaştı.

Aralarında CHP'den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen partililerin de olduğu toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu'na da bilgi verilmesi bekleniyor.

Bu toplantı CHP'nin parti içi muhalefeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor ve partinin yolsuzluk iddialarına 'kalkan' olmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray'ın iptal edilen golü için açıklama
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray'ın iptal edilen golü için açıklama
Lal Denizli CHP'den ihraç edilecek! Test sonuçları bekleniyor
Lal Denizli CHP'den ihraç edilecek! Test sonuçları bekleniyor
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı! Alış-satış rakamları
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Türkiye'den Meksika'daki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı
Türkiye'den Meksika'daki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı
Kabine toplanıyor! Milyonlarca emekli bekliyor, bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Kabine toplanıyor! Milyonlarca emekli bekliyor, bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Medipol uzmanı uyardı: Dünyanız dönüyor, kulağınız tıkanıyorsa sebebi meniere olabilir
Medipol uzmanı uyardı: Dünyanız dönüyor, kulağınız tıkanıyorsa sebebi meniere olabilir
ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu
ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek
Canlı yayında olay kulis! 5 bakan daha değişecek dedi isim isim saydı
Canlı yayında olay kulis! 5 bakan daha değişecek dedi isim isim saydı
Kuduz vakaları artıyor denmişti! Valilik o haber hakkında açıklama yaptı
Kuduz vakaları artıyor denmişti! Valilik o haber hakkında açıklama yaptı