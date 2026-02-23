BIST 13.934
Ticaret Bakanlığı'ndan helal belgesinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından sağlanan güvenceyle 2 bin 500’den fazla işletmenin helal belgesinin tescillendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından verilen akreditasyon kararlarıyla 2 bin 500'den fazla işletmenin helal belgesinin güvence altına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Helal Akreditasyon Kurumu'nun, helal ürün ve hizmet ticaretinde güvenin merkezinde yer aldığı vurgulanarak, "Kuruma bugüne kadar 227 akreditasyon başvurusu yapıldı; gerçekleştirilen inceleme ve denetimler sonucunda 128 başvuru için akreditasyon kararı verildi. Asgari şartları karşılamayan 70'in üzerindeki başvuru ise olumsuz sonuçlandırıldı. HAK tarafından verilen akreditasyon kararları sayesinde 2 bin 500'den fazla işletmenin helal belgesi güvence altına alındı. Bu sistem hem üretim hem de belgelendirme süreçlerinde disiplin sağladı; tüketici güvenini önemli ölçüde artırdı" denildi.

"KALİTE GÜVENCESİ GÜÇLENDİRİLDİ"

Başlangıçta sadece gıda ürünlerini kapsayan akreditasyon faaliyetlerinin, 2025 yılında yemek sunumu, gıda ambalaj, kozmetik, turizm, lojistik ve konaklamayı kapsayacak şekilde genişletildiği hatırlatılarak, "Bunun yanında 'Laboratuvar Akreditasyonu' da önemli bir başlık haline geldi. Bir ürünün helal belgesi alabilmesi için, dini kurallara uygun olmasının yanında, sağlık, hijyen, güvenlik ve kalite standartlarını da karşılaması şartı arandı. Bu uygunluk, tarafsız ve yetkin laboratuvar analizleriyle doğrulandı. HAK, özellikle 2025 yılı içerisinde birçok laboratuvarı akredite ederek, bu alandaki kalite güvencesini güçlendirdi. Yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin ihracat odaklı güçlü ekonomisine katkı sağladı ve ülkemizin kalite altyapısını daha da sağlamlaştırdı" ifadelerine yer verildi.

İTHAL ÜRÜNLERDE 'HELAL' İŞARETİNE SIKI DENETİM

Türkiye'de helal sertifikasyon sisteminin gönüllülük esasına dayandığı vurgulanarak, "Bu uygulama devam etmekle birlikte, ithal ürünlerde tüketiciyi korumaya yönelik yeni adımlar atılmaktadır. Hazırlıkları süren yeni İthalat Tebliği ile ürünlere eşlik eden helal belgeleri, ürünlerin üzerindeki helal işaret ve semboller daha etkin biçimde denetlenecektir. Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, HAK akreditasyonuna sahip olmayan kuruluşlar tarafından düzenlenen helal belgeleriyle, ithalat yapılamayacaktır. Böylece hem tüketici korunacak, hem de sistemdeki güven standardı yükseltilecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE TİCARET YAPABİLMENİN ÖNÜ AÇILACAK"

HAK tarafından akredite edilen kuruluşların düzenlediği helal belgelerinin, uluslararası ticarette büyük ölçüde kabul gördüğü işaret edilerek, şöyle denildi:

"Bununla birlikte, dünya genelinde helal belgelendirme sistemlerinin farklılık göstermesi bazı ülkelerde mükerrer belge ihtiyacına ve ek maliyetlere yol açabilmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak HAK, helal belgelerinin uluslararası düzeyde karşılıklı tanınmasını sağlayacak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı olarak Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu (IFHAB) kurulmuştur. 27 ülkenin akreditasyon kurumunun üye olduğu bu yapının kuruluş sürecinde HAK aktif rol üstlenmiştir. İç mevzuat çalışmalarını tamamlamak üzere olan IFHAB'ın kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. IFHAB'ın devreye girmesiyle birlikte; helal belgelerinin karşılıklı tanınması sağlanacak, mükerrer belgelendirme ihtiyacı azalacak, İİT üyesi ülke pazarlarına giriş kolaylaşacak, helal belgelerinin uluslararası güvenilirliği daha da artacaktır. Böylece tek bir helal belgesiyle küresel ölçekte ticaret yapabilmenin önü açılmış olacaktır."

