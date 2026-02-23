BIST 14.130
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir caminin girişini yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da kundaklama girişimiyle bir caminin girişini ateşe verdi.

Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus yakınındaki Tel köyündeki bir camiyi kundaklamaya çalıştığı belirtildi.

Fanatik İsraillilerin, Tel köyündeki Ebu Bekir Sıddık Camisini yakma girişiminin başarısız olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu saldırı kınandı.

Fanatik Yahudilerin İslam mukaddesatına ve Filistinlilerin mülklerine her gün saldırılarda bulunduğu, bu saldırılarda ve uygulanan sistematik şiddette bir artış olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu koruması altındaki fanatik İsraillilerin 2025'te 45 camiye saldırı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, "Caminin kundaklanma girişimi, ırkçı İsrail'in provokasyon makinesinin Filistin'deki İslam ve Hristiyan mukaddesatına karşı ne kadar barbarca davrandığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırının Müslümanlara ve onların dini duygularına yönelik açık bir saldırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, camilere yönelik kundaklama, kapatma ve ezan okunmasını yasaklama dahil, kutsal mekanları hedef alan saldırıların "İsrail'in vahşi barbarlığının kanıtı olduğu" aktarıldı.

İbadethanelere yönelik saldırıların, ibadet özgürlüğü ve ibadethane kurma hakkını sağlayan tüm uluslararası yasaları ihlal ettiği kaydedildi.

