MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray'ın iptal edilen golü için açıklama

Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu maçta Leroy Sane'nin ağlara gönderdiği top, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan o pozisyon ile ilgili açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Leroy Sane'nin golü, VAR'a takıldı. Müsabakanın 49. dakikasında Noa Lang'ın pasında Sacha Boey, kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemezken seken topu Sane ağlara gönderdi.

VAR hakemi Davut Dakul Çelik, hakem Atilla Karaoğlan'a ofsayt için inceleme uyarısında bulundu. Gol pozisyonunda Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe arasındaki mücadeleyi VAR monitöründe inceleyen Karaoğlan, ofsayt kararı verdi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig'deki Konyaspor - Galatasaray maçında yaşanan ofsayt pozisyonu hakkında Beyaz TV'ye açıklama yaptı.

"Hocam pozisyon hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunu cevaplayan MHK Başkanı Gündoğdu, "Boey, rakibinin topla oynama becerisini açıkça etkiliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada inceleme) yapılmasını istiyor." dedi.