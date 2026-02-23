BIST 13.934
DOLAR 43,84
EURO 51,89
ALTIN 7.267,54
HABER /  GÜNCEL

Lal Denizli CHP'den ihraç edilecek! Test sonuçları bekleniyor

Lal Denizli CHP'den ihraç edilecek! Test sonuçları bekleniyor

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkması halinde disipline sevk edilerek CHP'den ihracının isteneceği belirtildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları CHP'ye de sıçramış, ifadesi alınan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, saç ve kan örneği vermişti.

CHP yönetimi konuya ilişkin sessizliğini korurken, parti kurmayları, ihraç seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.

CHP kurmayları, partinin yol haritasını belirlemek için Lal Denizli'nin test sonucunun beklendiğini söyledi. Kurmaylar, Denizli'nin kan ve saç testinin pozitif çıkması halinde alınacak kararla disipline sevk edilebileceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Türkiye'den Meksika'daki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı
Türkiye'den Meksika'daki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı
Kabine toplanıyor! Milyonlarca emekli bekliyor, bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Kabine toplanıyor! Milyonlarca emekli bekliyor, bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Medipol uzmanı uyardı: Dünyanız dönüyor, kulağınız tıkanıyorsa sebebi meniere olabilir
Medipol uzmanı uyardı: Dünyanız dönüyor, kulağınız tıkanıyorsa sebebi meniere olabilir
ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu
ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek
Canlı yayında olay kulis! 5 bakan daha değişecek dedi isim isim saydı
Canlı yayında olay kulis! 5 bakan daha değişecek dedi isim isim saydı
Kuduz vakaları artıyor denmişti! Valilik o haber hakkında açıklama yaptı
Kuduz vakaları artıyor denmişti! Valilik o haber hakkında açıklama yaptı
10 bin öğretmen ataması hemen yapılacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'ara tatil' açıklaması
10 bin öğretmen ataması hemen yapılacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'ara tatil' açıklaması
Irak'ta Türkmen vekilin evine silahlı saldırı
Irak'ta Türkmen vekilin evine silahlı saldırı
Oh füzeyi yolladı Sergen Yalçın inanamadı diz çöktü
Oh füzeyi yolladı Sergen Yalçın inanamadı diz çöktü
Gazeteci Cüneyt Özdemir otelde mahsur kaldı
Gazeteci Cüneyt Özdemir otelde mahsur kaldı