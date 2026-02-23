Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Yenipazar Kavşağı Denizli istikametindeki şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

İstanbul-Kırklareli yolunun 35-37. kilometrelerinde üstyapı bozulmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 82-83. kilometrelerinde yoğun yağışlar sonucu oluşan heyelan sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresindeki Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tünel çıkışında gizli buzlanma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki kablo ve mekanik tesisat montaj çalışması nedeniyle her iki istikamette ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.