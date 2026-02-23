BIST 13.934
DOLAR 43,84
EURO 51,89
ALTIN 7.267,54
HABER /  DÜNYA

Türkiye'den Meksika'daki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı

Türkiye'den Meksika'daki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonun ardından ülkedeki olayların yakından izlendiğine dair Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

Abone ol

Büyükelçilik tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde dün yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemelerinin önem arz ettiği vurgulanan paylaşımda, "+525579177785" numaralı acil durum hattından Büyükelçiliğe ulaşılabileceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün Jalisco Yeni Nesil Karteline (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine toplanıyor! Milyonlarca emekli bekliyor, bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Kabine toplanıyor! Milyonlarca emekli bekliyor, bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Medipol uzmanı uyardı: Dünyanız dönüyor, kulağınız tıkanıyorsa sebebi meniere olabilir
Medipol uzmanı uyardı: Dünyanız dönüyor, kulağınız tıkanıyorsa sebebi meniere olabilir
ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu
ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek
Canlı yayında olay kulis! 5 bakan daha değişecek dedi isim isim saydı
Canlı yayında olay kulis! 5 bakan daha değişecek dedi isim isim saydı
Kuduz vakaları artıyor denmişti! Valilik o haber hakkında açıklama yaptı
Kuduz vakaları artıyor denmişti! Valilik o haber hakkında açıklama yaptı
10 bin öğretmen ataması hemen yapılacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'ara tatil' açıklaması
10 bin öğretmen ataması hemen yapılacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'ara tatil' açıklaması
Irak'ta Türkmen vekilin evine silahlı saldırı
Irak'ta Türkmen vekilin evine silahlı saldırı
Oh füzeyi yolladı Sergen Yalçın inanamadı diz çöktü
Oh füzeyi yolladı Sergen Yalçın inanamadı diz çöktü
Gazeteci Cüneyt Özdemir otelde mahsur kaldı
Gazeteci Cüneyt Özdemir otelde mahsur kaldı
Yavuz Ağıralioğlu: Bismillahlarla yeniden doğrulduk
Yavuz Ağıralioğlu: Bismillahlarla yeniden doğrulduk
Sakarya'da dini nikahlı eşini silahla öldüren kişi intihar etti
Sakarya'da dini nikahlı eşini silahla öldüren kişi intihar etti